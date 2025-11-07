Projeto de Lei apresentado pelo Deputado Cássio Gois incentiva a produção de café em cápsulas no estado

Publicada em 07/11/2025 às 09h58
O sabor e o aroma do café rondoniense ganharam ainda mais destaque no cenário nacional! Durante a Semana Internacional do Café (SIC), realizada em Belo Horizonte (MG), Cacoal — reconhecida como a Capital do Café de Rondônia — surpreendeu o público com o lançamento do café em cápsula, uma novidade que encantou visitantes e especialistas do setor.
Pela quinta vez consecutiva, o município marcou presença na maior feira de café do país, levando inovação, qualidade e orgulho rondoniense. A cápsula de café produzida em Cacoal foi uma das grandes atrações do evento, atraindo olhares curiosos e conquistando o paladar de quem experimentou a novidade.
Inspirado por esse avanço e pela força do agronegócio regional, o deputado estadual Cássio Gois apresentou, em maio de 2025, o Projeto de Lei nº 895/25, que institui a Política Estadual de Regulamentação, Incentivo e Sustentabilidade do Café em Cápsulas em Rondônia.
O objetivo é fomentar a produção, a comercialização e o consumo sustentável do café nesse formato moderno e prático, fortalecendo ainda mais a cadeia produtiva e gerando novas oportunidades para os produtores locais.
Entre as principais diretrizes do projeto estão:
• Incentivar a produção estadual de café em cápsulas, promovendo a competitividade da indústria rondoniense;
• Garantir a qualidade do café produzido e comercializado no estado;
• Fomentar o uso de materiais biodegradáveis e recicláveis nas cápsulas;
• Criar mecanismos de logística reversa para coleta e reciclagem;
• Apoiar pesquisas e inovações tecnológicas que tornem o produto mais sustentável;
• E promover campanhas de conscientização ambiental sobre o descarte adequado das cápsulas.
“Rondônia é referência na produção de café de qualidade. Nosso objetivo é dar um passo além, estimulando a inovação com responsabilidade ambiental. O café em cápsula é uma tendência mundial, e queremos que o produtor rondoniense esteja preparado para competir e se destacar nesse mercado”, destacou o deputado Cássio Gois, autor do projeto.
O prefeito de Cacoal, Adailton Furia, também comemorou o avanço:
“Cacoal tem mostrado para o Brasil o potencial do nosso café. Essa iniciativa do deputado Cássio Gois é um marco importante para o setor, pois une inovação, sustentabilidade e valorização dos produtores. É motivo de muito orgulho ver Rondônia seguindo firme nesse caminho de progresso.”
O projeto tramita na Assembleia Legislativa de Rondônia e reforça o compromisso do estado em unir tecnologia, sustentabilidade e valorização da produção local, consolidando Cacoal e Rondônia como potências do café no Brasil.
