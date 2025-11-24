Programação especial no Dia Nacional do Doador de Sangue é promovida pelo governo de RO nesta terça-feira, 25

Publicada em 24/11/2025 às 12h02
A Fhemeron terá manhã especial em homenagem ao Dia Nacional do Doador de Sangue, com programação que integra acolhimento, bem-estar e ações educativas na sede do Hemocentro de Porto Velho
O governo de Rondônia promove, nesta terça-feira (25), uma manhã especial em homenagem ao Dia Nacional do Doador de Sangue, com uma programação que integra acolhimento, bem-estar e ações educativas na sede da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), em Porto Velho. A atividade reunirá doadores, profissionais da saúde e convidados em um ambiente pensado para proporcionar cuidado integral, com recepção musical, alongamento e momento de integração. Haverá ainda, outras atividades e campanhas em toda a hemorrede do estado.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa reforça o compromisso institucional de reconhecer a importância dos doadores, fortalecer a mobilização social e estimular novos voluntários. “Temos investido na estrutura dos hemocentros, nas equipes e nas ações de conscientização. A ação está alinhada às políticas do governo de Rondônia, que promove estratégias de humanização e incentivo contínuo à doação de sangue em todo o estado”, evidenciou.
A presidente da Fhemeron, Gabriele Gaspar, enfatizou que a campanha deste ano traz uma proposta voltada ao bem-estar, aproximando saúde e solidariedade. “Queremos que cada pessoa que chega até o Hemocentro se sinta acolhida. Doar sangue é um ato de empatia, e também é um gesto de cuidado consigo mesmo e com a comunidade. Nossa missão é lembrar que doar salva vidas todos os dias.”
BEM-ESTAR
A programação desta edição celebra o doador com uma experiência diferenciada. A recepção contará com violinistas, seguida da abertura oficial com a presidente, alongamento guiado e momento musical. Empresas parceiras contribuirão com ambientações e serviços voltados ao bem-estar, fortalecendo ações de responsabilidade social. Participam da ação equipes técnicas da Fhemeron, voluntários e representantes da comunidade, que contribuem para ampliar a conscientização sobre a importância da doação regular de sangue.
PROGRAMAÇÃO
25 de novembro | Fhemeron Porto Velho
8h30 – Recepção musical com violinistas e atendimento à imprensa
8h45 – Abertura oficial com a presidente da Fhemeron
9h – Alongamento guiado com a professora Cirlei Faiol
9h15 – Momento musical
9h20 – Abertura do café especial e convivência com os doadores
MOBILIZAÇÃO À DOAÇÃO
A Fhemeron reforça que doar sangue é simples, seguro e essencial para garantir o tratamento de milhares de pacientes em Rondônia. Procure a unidade mais próxima e faça parte desta corrente de solidariedade.
