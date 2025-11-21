Programação de Natal da Prefeitura de Porto Velho será gratuita no Parque da Cidade e destinada a todos os públicos

Publicada em 21/11/2025 às 08h18
Rondônia inteira e as cidades vizinhas estão sendo convidadas a prestigiar a programação completa do “Porto Velho Luz – Uma Cidade Encantada”, que começa neste sábado (22), no Parque da Cidade. Os portões serão abertos às 17h, e a abertura oficial está marcada para as 19h.
A programação é gratuita e destinada a todos os públicos. Pista de patinação, praça com neve artificial, um urso polar de 4 metros, bonecos de neve gigantes e árvores canadenses são algumas das atrações encantadas que vão trazer o clima especial das festas de fim de ano.
Todos os dias do evento haverá passeio de trenzinho para que as famílias possam conhecer todo o espaço natalino. A programação é organizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano de Porto Velho (Emdur), Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) e da Fundação Cultural (Funcultural).
Segundo o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes o objetivo da programação é resgatar o sentimento de pertencimento da população. “Estamos trabalhando com as equipes da prefeitura com muito carinho para apresentar aos moradores de Porto Velho e demais visitantes uma bela programação. O Natal tem uma magia linda e envolvente, e queremos entregar esse sentimento às famílias”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!