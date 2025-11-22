Professor Nazareno, o mais polêmico do Norte, escreve: Covardia de quem mesmo?

Publicada em 22/11/2025 às 10h52
Covardia foi ter dito que não era coveiro quando inocentes estavam morrendo de Covid.
Covardia foi dizer “e daí?” quando as pessoas estavam morrendo contaminadas na Covid.
Covardia foi ter receitado cloroquina e outros remédios inúteis para a Covid.
Covardia foi imitar pessoas morrendo de Covid.
Covardia foi não ter trazido vacina a tempo para salvar tantas pessoas.
Covardia foi dizer que a Covid era só uma gripezinha.
Covardia foi a rachadinha e as joias da Arábia Saudita.
Covardia foi a compra de 51 imóveis em dinheiro vivo.
Covardia foi deixar os Yanomamis morrerem à própria sorte.
Covardia foi deixar contaminar o rio Madeira com Mercúrio.
Covardia foi deixar incendiar a Amazônia.
Covardia foi lutar nos Estados Unidos para prejudicar o Brasil.
Covardia foi lutar pelas tarifas dos Estados Unidos contra o Brasil e os brasileiros.
Covardia foi tentar acabar com a nossa DEMOCRACIA.
Covardia foi tentar dar um golpe de Estado.
Covardia foi colocar a PRF para impedir que eleitores fossem votar no Nordeste.
Covardia foi deixar Manaus sem oxigênio em plena pandemia.
Covardia foi retardar ao máximo possível as vacinas contra a Covid.
Covardia foi incentivar as pessoas a saírem, sem suas máscaras, para as ruas para se contaminarem.
Covardia foi a denúncia falsa contra as urnas eletrônicas sem ter provas.
Covardia foi se reunir com diplomatas estrangeiros para falar mal do sistema eleitoral do próprio país. Sistema esse que o elegeu nove vezes. Elegeu ele, os filhos deles e todos os seus correligionários políticos ainda no primeiro turno das eleições de 2022.
Covardia foi criar uma crise institucional com o STF.
Covardia foi dizer que era a favor da tortura.
Covardia foi ter enaltecido publicamente um ditador já condenado pela Justiça, o Carlos Alberto Brilhante Ustra.
Jair Bolsonaro teve todo o direito de se defender. Teve advogados bons e caros. Teve todo o direito ao contraditório. Mas o STF, democraticamente e num colegiado de juízes, não acatou a sua defesa. Por isso, ele vai ter que cumprir os 27 anos e 3 meses de cadeia. Mas como estamos no Brasil, talvez o desgraçado não fique nem os três meses preso. É a LEI do RETORNO. Aqui se faz aqui se paga, Wagner! O melhor presidente que o Brasil já teve, só que é o único responsável direito pela morte de mais de 710 mil brasileiros durante a pandemia. Muitas dessas mortes poderiam e DEVERIAM ter sido evitadas. Agora, ele já é um presidiário.
O CHORO É LIVRE!
BOLSONARO NUNCA MAIS!
