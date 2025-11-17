Procuradora e Promotora do MPRO são homenageadas em sessão solene da Alero

Publicada em 17/11/2025 às 16h05
A Procuradora de Justiça Andréa Luciana Damacena Ferreira Engel e a Promotora de Justiça Tânia Garcia, integrantes do Ministério Público de Rondônia (MPRO), foram homenageadas em sessão solene na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero) nesta segunda-feira (17/11), em Porto Velho.
A cerimônia marcou a entrega do Título Honorífico de Cidadã do Estado de Rondônia a mulheres que atuam na justiça, gestão pública e agronegócio, em reconhecimento ao trabalho voltado à proteção da sociedade e à garantia da justiça. A homenagem, proposta pela deputada estadual Ieda Chaves, buscou valorizar autoridades e personalidades que contribuem para o fortalecimento do Estado.
Homenageadas
A Procuradora de Justiça Andréa Engel viveu um dia histórico na carreira ao receber homenagem da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) justamente na data em que completa três décadas de atuação no Ministério Público do Estado. “Hoje, coincidentemente, acaba sendo o coroamento da minha carreira, pois, há exatos 30 anos, no dia 17 de novembro de 1995, eu tomava posse no Ministério Público. Acredito que meu trabalho vem contribuindo para a transformação social, para um mundo mais equitativo e de maiores oportunidades. Eu me orgulho de poder estar em Rondônia, lugar onde constituí família e meus filhos nasceram. Eu me sinto muito feliz”, afirmou.
A Promotora de Justiça Tânia Garcia, que historicamente foi a primeira mulher rondoniense a ingressar no MPRO, ressaltou que a homenagem não reconhece apenas o que cada homenageada faz, mas também o que representa, sendo uma conquista coletiva para quem atua pela liberdade, respeito e dignidade das mulheres em Rondônia. Para ela, a distinção simboliza a presença feminina em espaços de poder e o compromisso com o combate à violência doméstica e familiar. “São 21 anos de dedicação, marcados por muito trabalho, paixão e renúncias, mas também por muitas realizações. É uma realização pessoal e profissional integrar o Ministério Público e utilizar o poder institucional em benefício da sociedade e, em especial, das meninas e mulheres”, conclui Tânia.
