Publicada em 18/11/2025 às 17h01
O presidente eleito do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), desembargador Alexandre Miguel, iniciou formalmente o processo de transição para o biênio 2026/2027. As reuniões têm a participação dos juízes Karina Miguel Sobral, Johnny Gustavo Clemes e Claudia Mara Faleiros.
Com foco em garantir a transferência eficiente das informações e projetos em andamento, e assegurar a continuidade dos serviços, desde o dia 6 de novembro a equipe de transição se reúne com gestores do Tribunal para inteirar-se dos fluxos de processos internos, demandas, resultados alcançados no último biênio e prioridades operacionais e financeiras da instituição.
Nesta segunda (17), as reuniões foram com a Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) e com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas (Nugepnac), e continuam ao longo do mês de novembro.
A nova cúpula do TJRO toma posse em 12 de dezembro e começa a administrar o Tribunal em 1° de janeiro de 2026.
