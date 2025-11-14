Presidente do TJRO conduz apresentação do IBDFAM sobre parentalidade no XVIII Encontro do Consepre

Publicada em 14/11/2025 às 17h01
No segundo dia do XVIII Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça (Consepre), realizado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o presidente do Consepre e diretor da Região Norte do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), desembargador Raduan Miguel Filho, presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, conduziu uma mesa de apresentação do instituto com autoridades no tema.
O presidente do IBDFAM, Rodrigo da Cunha Pereira, e a vice-presidente, Maria Berenice Dias, apresentaram o projeto de Coordenação de Parentalidade, voltado ao aperfeiçoamento da resolução de conflitos familiares.
Durante a exposição, Rodrigo da Cunha Pereira defendeu a criação de câmaras especializadas em Direito das Famílias nos tribunais, alinhadas às recomendações do CNJ. Maria Berenice Dias chamou atenção para a necessidade de garantir a convivência familiar adequada após a separação dos pais e propôs a capacitação de equipes técnicas do Judiciário, oferta reforçada pelo IBDFAM.
