Prefeitura realiza chamamento destinado à seleção de projetos que atuem na área da agricultura familiar

Publicada em 20/11/2025 às 08h55
A Prefeitura de Ariquemes, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio (SEMAIC), lançou o Chamamento Público nº 005/2025, destinado à seleção de quatro projetos de Organizações da Sociedade Civil (OSCs) sem fins lucrativos que atuem na área da agricultura familiar.
O edital tem como objetivo firmar Acordos de Cooperação com o Município para a destinação de equipamentos e implementos agrícolas, entre eles embaladeiras para polpas de frutas, adquiridas por meio do Convênio nº 302/PGE/2021, celebrado entre o Governo do Estado de Rondônia e a Prefeitura de Ariquemes.
A iniciativa busca fortalecer a agricultura familiar, oferecendo infraestrutura e condições adequadas para o desenvolvimento das atividades produtivas rurais no município.
As associações interessadas devem entregar a documentação exigida no edital até o dia 5 de dezembro de 2025, das 7h30 às 13h30, na sede da SEMAIC, localizada na Travessa Democratas, nº 2230, Setor Institucional.
O edital completo está disponível no site oficial da Prefeitura: www.ariquemes.ro.gov.br
Mais informações podem ser obtidas junto à Comissão de Chamamento Público (CCP/PMA), na própria Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio.
