Prefeitura intensifica ações de drenagem e manutenção para reduzir alagamentos

A chuva registrada na quarta-feira (26) atingiu, em poucas horas, o volume esperado para um mês em Porto Velho. Mesmo diante desse cenário do inverno amazônico, áreas que historicamente registram pontos de alagamento apresentaram melhora após as ações de drenagem realizadas pela Prefeitura nos últimos dias.
Na rua Joaçaba, bairro Aeroclube, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) realizaram intervenções que reforçaram o sistema de escoamento. Entre os serviços concluídos estão a instalação de quatro caixas de boca de lobo e a substituição de oito manilhas de 40 centímetros por peças de 60 centímetros de diâmetro. As melhorias reduziram o tempo de escoamento e contribuíram para o controle das alagações que afetavam os moradores.
No bairro Cidade Nova foram utilizadas cerca de 400 toneladas de massa asfáltica para recuperação viária
As equipes também atuaram no bairro Cidade Nova, onde foram utilizadas cerca de 400 toneladas de massa asfáltica para recuperação viária. O trabalho contemplou 250 metros de pavimentação na Rua Munique e outros 250 metros na Rua Bruxelas, garantindo segurança e mobilidade aos moradores.
As ações se somam às medidas da Seinfra ao longo do ano, voltadas a ampliar a capacidade do sistema pluvial e evitar a obstrução da drenagem. De acordo com dados do programa Cidade Limpa, já foram executadas 10.533 operações de limpeza de ruas, 1.005 bocas de lobo passaram por manutenção, 16.765 metros de canais receberam limpeza e 89.815 toneladas de resíduos foram retiradas de áreas públicas.
Para o secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede, o período chuvoso exige atenção. “A ampliação das galerias, a limpeza das estruturas de drenagem e a instalação de tubulações de maior capacidade são fundamentais para garantir o escoamento da água. Esse conjunto de intervenções já apresenta resultados em vários bairros”.
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, destaca que as ações seguem planejamento contínuo. “Trabalhamos para fortalecer a infraestrutura da cidade e reduzir os impactos das chuvas. A manutenção da drenagem, somada à participação da população no descarte correto do lixo, contribui para evitar alagamentos. A Prefeitura segue atuando nos bairros e avançando com responsabilidade”.
