Prefeitura de Porto Velho reafirma o compromisso com a 24ª edição do Domingão da CDL

Publicada em 19/11/2025 às 10h32
A prefeitura de Porto Velho é parceira da 24ª edição do Domingão da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho (CDL), lançado na manhã desta terça-feira (18).
A programação tradicional tem o objetivo de aquecer o comércio na capital durante o período natalino. A edição de 2025 tem o apoio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel).
O secretário da Semtel, Paulo Moraes disse que o evento gera oportunidades para todos os setores e fortalece atividades comerciais.
“A prefeitura firmou o compromisso de dar todo o apoio a esse evento grandioso e assim está sendo feito. Afinal, o comércio bem fomentado traz um bem para toda a nossa cidade e não temos dúvidas que esse ano teremos o maior e mais aquecido Domingão.Vamos para o melhor Natal de todos os tempos”, declarou.
A festa será realizada nos três domingos que antecedem o Natal:
7 de dezembro – Avenida Jatuarana (entre Erva Cidreira e Geraldo Siqueira)
14 de dezembro – Avenida José Amador dos Reis (entre Rio de Janeiro e Plácido de Castro)
21 de dezembro – Avenida Sete de Setembro (entre Joaquim Nabuco e Rogério Weber)
O Domingão da CDL incentiva comércio local, gera empregos e criar um ambiente favorável aos negócios, concorda a presidente da CDL, Joana Joanora. “Essa edição vem com um gosto especial. Estamos falando da união do comércio e comunidade em torno de um mesmo propósito: viver um fim de ano melhor para todos. E poder contar com a presença maciça da Prefeitura de Porto Velho é de suma importância, pois agrega com o fortalecimento do evento como um todo”.
Durante os eventos, a população contará com uma programação recheada. O comércio abre as portas com condições especiais e promoções. Os porto-velhenses poderão participar de atrações culturais, sorteios, música, recreação infantil e serviços gratuitos.
NOVOS CENÁRIOS
Além do suporte na estrutura, organização e na oferta de banheiros químicos no Domingão da CDL, a Prefeitura de Porto Velho trará um cenário natalino diferente nas principais avenidas da cidade, como:
Avenida Sete de Setembro; Praça Jonathas Pedrosa; Avenida Jatuarana; Avenida Amador dos Reis e uma decoração especial no Prédio do Relógio e na Locomotiva da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
A concentração maior da decoração especial de Natal na Capital estará no Parque da Cidade que contará com uma grande estrutura e atrações:
-Árvore de Luz no Lago com 36m de altura em LED's, instalada na ilha central do lago, com trilha sonora;
-Pista de Patinação no Gelo de 200 m², com gelo real e capacidade de aproximadamente 100 pessoas/hora;
-Vila Natalina Gourmet com 40 casinhas temáticas e opções para toda a família (salgados, doces e bebidas não alcoólicas);
-Estacionamento próprio do evento com acesso sinalizado e rotas de pedestres até o eixo central do parque;
-Casa do Papai Noel, com neve;
-Espaço de Neve, que será uma área lúdica dedicada à vivência da neve cenográfica;
-Estação “Madeira-Mamoré” & Trenzinho de Natal 100% elétrico com capacidade aproximada de 22–24 passageiros por volta.
Os distritos de Porto Velho também receberão um toque especial na decoração. A expansão das atividades no Natal mostra o empenho da gestão municipal em proporcionar um festevejo inesquecível a todos os porto-velhenses.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!