Prefeitura de Porto Velho promove neste domingo (23), mais uma exibição da Locomotiva 18 no Complexo da EFMM

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), promove neste domingo (23), às 17h, mais uma exibição da Locomotiva 18 no Complexo da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, em Porto Velho.
O evento permitirá que o público acompanhe de perto a locomotiva em movimento pelos trilhos da histórica estrada de ferro, proporcionando uma oportunidade única de vivenciar a memória viva da cidade. Toda a população está convidada a prestigiar e registrar o momento.
Porto Velho revive sua história: a Locomotiva 18 retorna para encantar toda a população
Segundo Paulo Moraes Júnior, secretário da Semtel, o evento representa “uma celebração da história e da identidade de Porto Velho, que conecta o presente às nossas raízes e fortalece o turismo local”. Para Aleks Palitot, secretário Executivo de Turismo, a iniciativa é “uma oportunidade de resgatar memórias e oferecer à população experiências que valorizam a cultura e o patrimônio histórico da cidade”.
A iniciativa faz parte das ações da Prefeitura voltadas para promover o turismo local, resgatar o senso de pertencimento da população e valorizar a história de Porto Velho.
