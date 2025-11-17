Prefeitura de Porto Velho intensifica ações e se prepara para o inverno amazônico

Publicada em 17/11/2025 às 16h00
A desobstrução das redes centrais de escoamento de água nas principais ruas e avenidas de Porto Velho segue em ritmo contínuo. Na manhã desta segunda-feira (17), a avenida Guaporé, no trecho entre a Rio de Janeiro e a Alexandre Guimarães, recebeu os serviços das equipes da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e da Secretaria de Meio Ambiente (Sema).
Nessa região, diversas manilhas instaladas sob o canteiro central apresentavam desnível ou entupimento por conta dos extensos galhos da árvore Fícus (figueira), que precisaram ser podados e, em alguns casos, retirados.
De acordo com a engenheira da Seinfra, Fernanda Renata, as redes centrais de boca de lobo estão sendo totalmente desobstruídas nesse ponto da avenida, garantindo o escoamento da água da chuva e evitando alagamentos. “Estamos trabalhando na desobstrução das redes centrais, fazendo a troca das manilhas para desafogar as águas que vêm da Rio de Janeiro, Alexandre Guimarães e Raimundo Cantuária para essas manilhas na avenida Guaporé”, destacou Fernanda Renata.
Segundo o prefeito Léo Moraes, o serviço de drenagem da rede de esgoto em Porto Velho é uma das prioridades da gestão, porque, além de evitar pontos de alagamento, é uma forma eficaz de prevenir problemas relacionados à saúde pública. “Esse é um trabalho que exige dedicação, zelo, cuidado e muito respeito pela nossa cidade. Sabemos das dificuldades históricas que temos de enfrentar diariamente para que a população tenha a melhoria que tanto merece em sua qualidade de vida”, afirmou o prefeito.
Vale destacar que essa ação faz parte do conjunto de medidas preventivas da gestão municipal para o período de chuvas, com foco em limpeza, desobstrução de drenagem, manutenção de vias, sinalização e ordenamento urbano.
