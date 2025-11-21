Prefeitura de Porto Velho e Tribunal de Justiça realizam “Caminhada pela Adoção”
Por Secom
Publicada em 21/11/2025 às 10h40
O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), em parceria com a Prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), abriu as inscrições para a “Caminhada pela Adoção: cada passo, um direito”.

A atividade acontece no dia 30 de novembro, a partir das 16h, no Espaço Alternativo. A participação é aberta ao público e busca aproximar a comunidade do tema da adoção, esclarecendo dúvidas e ampliando o diálogo sobre o direito de crianças e adolescentes viverem em família.

A iniciativa é necessária para mobilizar a sociedade e falar sobre adoção de forma simples e direta. A Vara da Infância e Juventude do TJRO trabalha continuamente para mostrar que existem crianças e adolescentes de diferentes idades e perfis que aguardam uma família, e que informação clara ajuda a quebrar barreiras que ainda aparecem nesse processo.

Parceira da ação, a Prefeitura de Porto Velho lembra a necessidade da participação da população. “Estamos unidos para fortalecer essa causa. Cada pessoa que participa ajuda a abrir espaço para que mais crianças e adolescentes encontrem uma família", disse o prefeito Léo Moraes.

Servidores, famílias adotivas, grupos de apoio e moradores vão se reunir no Espaço Alternativo para apoiar a causa e levar mensagens de incentivo.

Acesse o formulário de inscrição aqui

