Prefeitura de Porto Velho abre inscrições para a Programação Técnica da 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar

A Prefeitura de Porto Velho abriu as inscrições para a Programação Técnica da Agrotec, 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar, que será realizada de 27 a 30 de novembro, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. A participação é gratuita e aberta a produtores rurais, acadêmicos, profissionais do agro, empresários, estudantes e público interessado no desenvolvimento do setor produtivo amazônico.
A Programação Técnica está organizada em três eixos que abrangem temas estratégicos para o fortalecimento da agricultura familiar e do agronegócio regional. Oportunidades e Mercado, Boas Práticas e Inspeção, e Logística e Negócios. As palestras e painéis serão realizados entre os dias 27 e 29 de novembro de 2025.
De acordo com o diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e Técnicas Agrícolas da Semagric e coordenador da Agrotec, Paulo Neri, o objetivo é ampliar o acesso ao conhecimento e criar um ambiente de qualificação e integração entre diferentes setores. “A Programação Técnica da Agrotec é uma grande oportunidade para levar informações atualizadas, abrir portas para novos mercados e fortalecer a agricultura familiar. Estamos construindo um espaço que gera conhecimento, inovação e apoio ao produtor rural”, destacou.
Participação é fundamental para quem busca atualização profissional
O evento também conta com a participação da Agência Reguladora e de Desenvolvimento de Porto Velho (ARDPV), que irá contribuir com conteúdos voltados à regulação, mercado, logística e competitividade. Para o diretor de Regulação Econômica e Tarifária da ARDPV, Renato Muzzolon, o momento é estratégico para a capital. “A Agrotec chega para consolidar Porto Velho como referência em inovação e desenvolvimento rural na Amazônia. Participar da Programação Técnica é fundamental para quem busca atualização profissional e para quem pretende atuar de forma mais competitiva no setor”, afirmou.
A inscrição é gratuita, porém fundamental para a emissão do certificado de participação em cada dia da programação, um diferencial importante para estudantes, produtores e profissionais que buscam comprovação de capacitação.
Os interessados já podem garantir sua vaga por meio do link oficial:
A Agrotec 2025 promete ser um dos maiores encontros do agronegócio amazônico, reunindo produtores, especialistas e instituições que trabalham pelo desenvolvimento sustentável e pela competitividade da agricultura familiar de Porto Velho.
