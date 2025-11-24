Prefeitura de Jaru inicia obras de pavimentação asfáltica na Rua Minas Gerais

Publicada em 24/11/2025 às 11h40
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – Seminsp, iniciou mais uma frente de serviço para pavimentação de ruas no município. Desta vez, as obras acontecem na Rua Minas Gerais, no trecho compreendido entre a Princesa Isabel e Rio Grande do Norte, Setor 05.
Nesta etapa, as equipes realizam o serviço de drenagem de águas pluviais, fundamental para garantir maior durabilidade do asfalto. Em seguida, a via passará pelo processo de tratamento de solo e terraplanagem, e por fim, a construção da capa asfáltica do tipo Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ.
O prefeito Jeverson Lima acompanhou o andamento dos trabalhos e destacou que esse trecho é mais um contemplado com pacote de pavimentação executado pela Prefeitura em parceria com o deputado estadual Edevaldo Neves, atendendo uma indicação do vereador Celiandro Marrom.
