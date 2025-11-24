Prefeitura ajusta horários do Parque da Cidade para manutenção do Natal Porto Velho Luz

Publicada em 24/11/2025 às 08h10
A Prefeitura de Porto Velho informa à população que, durante o período de realização do Natal Porto Velho Luz – Uma Cidade Encantada, o Parque da Cidade estará fechado para atividades físicas no período diurno.
A medida ocorre devido ao grande fluxo de visitantes esperado todas as noites no espaço, bem como pela necessidade de garantir que o parque esteja sempre preparado para receber o público com segurança e conforto.
No período da manhã e tarde, o local passará diariamente por serviços de limpeza, organização, manutenção e reparos nas estruturas montadas para o evento.
Durante essa programação especial, o Parque da Cidade funcionará exclusivamente para visitação do Natal, todos os dias, das 17h às 23h.
Sabemos da importância do parque para quem utiliza o espaço para lazer, caminhada e práticas esportivas. Por isso, pedimos a compreensão de todos neste momento e reforçamos que essa é uma medida temporária, necessária para que a cidade viva essa experiência de forma plena, segura e encantadora.
Contamos com o apoio de cada morador e convidamos as famílias porto-velhenses a prestigiarem esse momento especial, que foi preparado com muito carinho para toda a cidade.
