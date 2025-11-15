Publicada em 15/11/2025 às 09h55
Prefeitura está acompanhando de perto as ações da Eco PVH
Até que tudo se normalize, a questão do lixo em Porto Velho se tornou pauta principal do Executivo Municipal, que vem atuando com toda a sua estrutura para fiscalizar, normatizar e punir devidamente as ações desempenhadas pela atual detentora do contrato de coleta de lixo na cidade, a Eco PVH.
Dessa maneira, tornou-se fundamental o apoio da população para que os órgãos competentes da prefeitura saibam, em tempo real, onde estão os pontos deficientes no serviço prestado, permitindo que a solução seja buscada no menor tempo possível. Essa participação da sociedade pode ser garantida por meio de denúncias que apontem a ausência ou demora do caminhão de lixo na sua rua, ou até mesmo casos em que o serviço tenha sido executado de maneira indevida.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, a prefeitura está acompanhando de perto as ações da Eco PVH. No entanto, o maior vigilante é o cidadão, que sabe exatamente como esse trabalho vem sendo desempenhado dentro da sua comunidade. “Já tomamos todas as medidas necessárias para obrigar a concessionária a trazer a normalidade ao serviço. Porém, é imprescindível que o cidadão denuncie a ausência da coleta de lixo em seu bairro, para que possamos cobrar de maneira direta e eficiente. Trabalhando juntos, conseguiremos superar essa questão rapidamente”, afirmou Léo Moraes.
As denúncias podem ser realizadas diretamente pelos contatos: Telefone: (69) 3901-6224 ou no WhatsApp: (69) 99935-8834.
