Prefeito Léo Moraes acompanha situação e determina medidas para evitar alagamentos

Publicada em 25/11/2025 às 09h15
Sensibilizado com a situação dos moradores do bairro Ulisses Guimarães, na zona Leste de Porto Velho, onde várias casas foram invadidas pelas águas da chuva após o forte temporal que atingiu a cidade na noite de domingo (23), o prefeito Léo Moraes esteve pessoalmente no local para avaliar de perto a situação.
Depois de conversar com as famílias atingidas e ouvir vários relatos de moradores, Léo Moraes determinou que um intenso trabalho no sistema de drenagem fosse iniciado imediatamente no bairro para dar maior vazão às águas pluviais.
Por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), foi iniciada a limpeza de um canal que passa pelo bairro e que estava totalmente obstruído.
“Parte da água das ruas Peixes e Gêmeos desce para esse canal, e olha a quantidade de entulho que estamos retirando daqui. Esse canal não recebia uma limpeza completa há mais de dez anos”, lamentou Léo Moraes.
Ainda durante a visita, o prefeito e técnicos da Seinfra constataram que várias ruas do bairro Ulisses Guimarães estão com os bueiros entupidos devido à grande quantidade de sacolas plásticas, garrafas e diversos entulhos que represam a água.
Léo Moraes determinou que todas as ações necessárias para impedir novas alagações sejam realizadas no sistema de drenagem do bairro. “Já melhoramos vários pontos da cidade e vamos avançar ainda mais”, afirmou.
SERVIÇOS BÁSICOS
O secretário-executivo de serviços básicos, Giovanni Marini, disse que às 7h30 de segunda-feira (24), a equipe de engenharia foi ao local fazer os levantamentos. Logo em seguida, foram iniciados os trabalhos de desobstrução dos canais que cortam o bairro, trabalho este que deve durar toda esta semana. Outras equipes atuam na desobstrução das bocas de lobo.
Sobre a situação na José Vieira Caúla com Mamoré, Marini informa que a Prefeitura vai abrir um novo canal para o escoamento das águas que ficam represadas. O problema histórico é decorrente de uma invasão que acabou obstruindo o córrego.
Já na Rio de Janeiro com Guaporé, manilhas foram trocadas, valas foram abertas e novas bocas de lobos construídas. A ação agora se concentra na limpeza e desobstrução de bueiros.
“No inverno amazônico a gente sabe que as chuvas são muito intensas. É natural que em função do volume de chuvas e da topografia plana de Porto Velho, a gente tenha essa água subindo em muitas esquinas, mesmo que a gente tenha atuado nesses pontos. É bom ressaltar que em alguns minutos após a chuva essa água já está escoando.
Giovanni Marini pede que a população continue mandando os vídeos dos pontos de alagamentos para que a Prefeitura possa acompanhar e tomar as providências necessárias, como no caso do Ulisses Guimarães.
