Prefeito Affonso Cândido dá início à programação do aniversário de 48 anos de Ji-Paraná

Publicada em 17/11/2025 às 13h50
O prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), abriu oficialmente, na manhã desta segunda-feira, 17, a programação comemorativa pelos 48 anos de emancipação do município. A semana festiva, que se estende de 17 a 23 de novembro, começou com uma ação simbólica de plantio de árvores, reforçando o compromisso da administração com a preservação ambiental.
A atividade aconteceu na margem do Rio Machado, nas proximidades do Marco Zero, com o plantio de mudas de ipê. Participou equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), coordenada pelo secretário João Luiz, servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), alunos da Apae e voluntários.
Para o prefeito Affonso Cândido, celebrar o aniversário de Ji-Paraná é também valorizar suas histórias e renovar compromissos com o futuro. “Uma cidade é construída pelas pessoas e suas histórias, e nós temos muitas razões para comemorar. Neste aniversário de 48 anos, queremos deixar marcado o cuidado com o meio ambiente, por meio do plantio de mudas e da limpeza dos nossos rios, que foram e continuam sendo fundamentais para o desenvolvimento do município”, destacou.
Logo após a primeira ação, o prefeito realizou o plantio também no Complexo Beira Rio Cultural, no Segundo Distrito, um dos principais cartões-postais da cidade. “É uma ação simples, mas que demonstra o carinho e o respeito que temos pelo meio ambiente. Tenho muito orgulho de ter nascido aqui. Fazer algo pela minha cidade é uma grande satisfação. Nossa programação segue até o domingo, dia 23”, afirmou Affonso Cândido.
O secretário da Semeia, João Luiz, ressaltou a importância da união de todos na construção de uma cidade mais verde. “É muito gratificante participar dessa ação ao lado do prefeito Affonso, sempre empenhado na preservação ambiental. Agradeço a cada pessoa que contribui para tornar Ji-Paraná uma cidade mais arborizada. Manifesto, com muita humildade, nossa gratidão a todos”, declarou.
Fotos: Bruno Perazzoli
