Praça Aluízio Ferreira ganha novo playground interativo

A Praça Aluízio Ferreira, um dos espaços públicos mais tradicionais de Porto Velho, volta a ganhar vida. Após anos de abandono e falta de atividades, o local receberá nesta quarta-feira (19) a inauguração de um playground interativo, pensado para atender crianças de diferentes faixas etárias e oferecer um ambiente mais seguro e acolhedor para as famílias.
O novo espaço infantil conta com balanços, tobogãs, escorregador, piso emborrachado, estruturas de escalada e várias outras atividades de forma lúdica. Os brinquedos foram separados por faixa etária para garantir mais segurança: um deles é destinado exclusivamente a crianças de até seis anos ou com mobilidade reduzida, enquanto o outro atende crianças de até 12 anos.
De acordo com o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, o novo espaço é aberto ao público, e a expectativa é que volte a ser um dos principais pontos de encontro das famílias porto-velhenses. “Esse é um novo capítulo dessa história. A gente reforça que existem regras de uso e que a colaboração dos pais é fundamental para manter o local preservado e a transformação só será completa com o cuidado coletivo”, alertou.
O trabalho foi realizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), que além da instalação de novos brinquedos, realizou obras também que incluem melhorias na iluminação, paisagismo, pintura e outros ajustes. A proposta é que o novo playground seja apenas o começo da revitalização completa da praça, devolvendo à comunidade um patrimônio importante da cidade.
