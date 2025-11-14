Porto Velho terá moderno centro de reabilitação para pessoas com deficiência

Publicada em 14/11/2025 às 14h22
O mais moderno centro de reabilitação de Porto Velho para pessoas neurodivergentes — com uma ou múltiplas deficiências — está prestes a se tornar realidade. Na próxima segunda-feira (17), ocorrerá a solenidade de apresentação do projeto, cuja obra será iniciada no próximo ano, em uma área de mais de 400 metros quadrados localizada na sede da Apae de Porto Velho.
O projeto prevê a construção de um prédio de dois andares, com elevador, 10 consultórios, banheiros em ambos os pisos, duas salas multiuso, sala de reunião, sala de fisioterapia com piscina, recepção ampla e terraço com espaço sensorial. Toda a estrutura foi planejada para ser moderna, garantindo conforto, segurança, acolhimento e atendimento de excelência.
A solenidade está prevista para começar às 9h e contará com a presença do deputado federal Fernando Máximo, autor da emenda destinada à construção do prédio, além de outras autoridades. As famílias atípicas são as convidadas especiais, pois elas serão as principais beneficiadas com o Centro de Reabilitação para Neurodivergentes de Porto Velho.
Educação e saúde
Há 70 anos, a Apae é referência no Brasil em ações voltadas à educação especial e, cada vez mais, se consolida também no atendimento em saúde. Em Porto Velho, a instituição atende 182 famílias e conta com uma equipe multiprofissional composta por fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Recentemente, foi inaugurada uma sala de música equipada com diversos instrumentos.
Práticas esportivas
A valorização do esporte, da atividade física e do lazer também tem ganhado destaque na Apae de Porto Velho, com foco no desenvolvimento integral da pessoa com deficiência. Os alunos participam de atividades como capoeira, taekwondo, dança e exercícios motores.
A Apae de Porto Velho é parceira da Apae Brasil, do Itaú e do Ministério do Esporte (MEsp) na execução do programa TEAtivo, que beneficia crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo o acesso ao esporte e ao lazer.
ANOTE:
- Evento: Apresentação do projeto do Centro de Reabilitação para Neurodivergentes de Porto Velho.
- Local: Apae de Porto Velho — Rua Cristina, 6386, bairro Igarapé.
- Data e horário: Segunda-feira, 17 de novembro, às 9h
