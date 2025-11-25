Porto Velho recebe 1º Fórum+Leite RO durante a feira tecnológica

Publicada em 25/11/2025 às 11h25
A Prefeitura de Porto Velho informa que o 1º Fórum + Leite RO será realizado no dia 28 de novembro de 2025, integrando a programação oficial da Agrotec – 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar, que ocorrerá de 27 a 30 de novembro, no complexo Madeira-Mamoré.
O evento, promovido pela APRON e FAPERON, reunirá representantes de instituições públicas e privadas para debater os desafios da cadeia produtiva do leite em Rondônia e promover o desenvolvimento de soluções e iniciativas que fortaleçam o setor.
O secretário municipal de Agricultura, Rodrigo Ribeiro, destacou a importância do debate. “O Fórum chega em um momento crucial. A cadeia do leite enfrenta dificuldades e esse diálogo coletivo é fundamental para identificar caminhos que garantam mais sustentabilidade e renda ao produtor rural”, afirmou.
Agrotec foi criada para aproximar tecnologia, conhecimento e produtores
Para o presidente da APRON, Adélio Barofaldi, o encontro reforça a união das instituições. “É uma oportunidade de discutir problemas reais e construir alternativas conjuntas para o fortalecimento da pecuária leiteira”, disse.
O presidente da FAPERON, Hélio Dias, ressaltou que cada entidade poderá apresentar seus projetos voltados ao setor. “Queremos reunir informações, iniciativas e propostas que ajudem toda a cadeia produtiva a avançar”, completou.
Uns dos coordenadores da Agrotec, Adams Trajano reforçou que o Fórum fortalece a feira. “A Agrotec foi criada para aproximar tecnologia, conhecimento e produtores. O +Leite RO cumpre exatamente esse propósito”, afirmou.
A Prefeitura destaca o fortalecimento do meio rural e salienta que a união entre as instituições é fundamental para impulsionar o avanço da pecuária leiteira em Porto Velho e em todo o estado.
