Porto Velho Luz inicia programação de Natal nesta sexta-feira com dia inclusivo; evento será gratuito no Parque da Cidade

A Prefeitura de Porto Velho dá início, nesta sexta-feira (21), à programação do “Porto Velho Luz – Uma Cidade Encantada”, no Parque da Cidade. A primeira noite será dedicada exclusivamente a pessoas com deficiência e neurodivergências, que terão acesso antecipado às atrações a partir das 16h30, garantindo um ambiente mais tranquilo, acolhedor e acessível. Toda a programação é gratuita.
A ação é organizada pela Emdur, Semtel e Semias, e inclui trenzinho natalino, Casa do Papai Noel, iluminação especial, apresentações culturais e a entrega do Espaço Acolher, preparado para oferecer conforto e regulação sensorial. Para participar, é necessário apresentar documento de identificação PCD, com direito a um acompanhante.
“O objetivo é garantir que essas pessoas vivam o Natal com protagonismo e tranquilidade. Acessar primeiro também é parte da nossa política pública de inclusão”, destacou o prefeito Léo Moraes.
A programação geral para toda a população começa neste sábado (22). Os portões do Parque da Cidade abrem às 17h, e a abertura oficial será às 19h, com a presença do prefeito Léo Moraes.
O evento é totalmente gratuito e organizado pela Funcultural, Emdur e Semtel. Entre as atrações estão:
• Pista de patinação no gelo
• Praça com neve artificial
• Urso polar de 4 metros
• Bonecos de neve gigantes
• Trenzinho natalino todos os dias
• Apresentações culturais e personagens infantis
• Teatro Canaã, Igreja Batista Shalom, Quaty, Turma da Alegria, Furacão Kids e outras atrações
Segundo o secretário Antônio Ferreira, a programação foi planejada para atender todas as faixas etárias. “A diretriz do prefeito é garantir atrações que envolvam a comunidade. O Natal reúne arte, cultura, espiritualidade e fortalece nossa identidade”, afirmou.
O prefeito Léo Moraes reforçou que o objetivo é resgatar o sentimento de pertencimento da população. “Estamos trabalhando com muito carinho para entregar um Natal encantado para as famílias de Porto Velho e para quem vem nos visitar.”
