Porto Velho é destaque nacional em projeto de inovação na gestão pública de saúde e traz apoio direto do Ministério da Saúde

Publicada em 17/11/2025 às 09h21
A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) está entre as oito organizações brasileiras selecionadas pelo Ministério da Saúde para participar do Projeto PIE — Institucionalização de Políticas Informadas por Evidências, sendo a única representante da região norte . Ao todo, 77 instituições se inscreveram, e a escolha da Semusa foi baseada em seu histórico de comprometimento, resultados concretos e boas práticas na área de Educação Permanente em Saúde.
Desenvolvido no âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do SUS (Proadi-SUS), o projeto é uma iniciativa do Hospital Sírio-Libanês, em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass), Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e o Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde (Decit/Sectics) do Ministério da Saúde. O objetivo é fortalecer o uso de evidências científicas nos processos de gestão e tomada de decisão em saúde pública, contribuindo para políticas mais eficazes e sustentáveis.
Segundo Angelita Mendes, enfermeira, servidora municipal, mestre em Educação e ponto focal do Grupo Condutor do projeto, a participação da Semusa representa um marco importante no avanço da gestão baseada em evidências. “Com o apoio da gestão municipal, temos avançado desde fevereiro deste ano na construção de um Plano de Melhorias, que busca implementar políticas embasadas em evidências, promovendo decisões mais assertivas, eficientes e sustentáveis para o SUS municipal”, destacou Angelita.
Segundo Angelita Mendes, a participação da Semusa representa um marco importante no avanço da gestão baseada em evidências
Essa conquista reforça que a Semusa se destaca nacionalmente pela capacidade técnica e pelo compromisso com uma gestão moderna e responsável. Também mostra que Porto Velho já alcançou um bom nível de maturidade institucional, adotando práticas de monitoramento, avaliação e uso de informações científicas para aprimorar as políticas públicas.
Além disso, o projeto traz apoio direto do Ministério da Saúde e de instituições de referência, fortalecendo a capacidade do município de planejar e executar políticas mais eficazes e transparentes.
Como o projeto funciona
O processo começa com a seleção de instituições com histórico de boas práticas em gestão, como a Semusa. Em seguida, ocorre a fase de capacitações e mentorias, em que o Grupo Condutor, formado por nove servidores municipais, recebe formação sobre como identificar problemas prioritários, buscar evidências científicas e aplicar esses dados na tomada de decisões e formulação de políticas públicas.
Segundo Jorge Barreto, o envolvimento de Porto Velho reforça uma nova fase da gestão pública em saúde no Brasil
Cada secretaria participante cria seu próprio Núcleo de Apoio à PIE (Política de Inovação e Evidências), que será responsável por consolidar e expandir o uso de evidências dentro da instituição. A Semusa já iniciou a estruturação desse núcleo, com acompanhamento técnico de especialistas nacionais, como o pesquisador Jorge Barreto, que integra a equipe de mentoria do projeto.
Segundo Jorge Barreto, pesquisador e consultor do projeto, o envolvimento de Porto Velho reforça uma nova fase da gestão pública em saúde no Brasil.
“A Semusa tem mostrado grande engajamento e capacidade técnica para incorporar práticas baseadas em evidências. Isso demonstra um compromisso real com a melhoria contínua da gestão e com o fortalecimento do SUS municipal”, afirmou o pesquisador.
Ao final do ciclo, a Secretaria apresentará o Plano de Melhorias para Implementação da PIE na Semusa, previsto para 2026. O principal objetivo é criar uma cultura permanente de uso de evidências na gestão pública de saúde, transformando essa prática em rotina dentro da secretaria.
Para o Jaime Gazola, o projeto reafirma o compromisso da gestão em promover uma saúde pública cada vez mais eficiente
Para o secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, a participação de Porto Velho no projeto reafirma o compromisso da gestão em promover uma saúde pública cada vez mais eficiente, moderna e transparente.
“Esse reconhecimento é fruto do trabalho técnico e do empenho das nossas equipes. Estamos investindo em conhecimento e inovação para garantir que cada decisão da Semusa seja sustentada por evidências, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento à população”, destacou o secretário.
Com essa iniciativa, Porto Velho consolida sua posição de referência nacional em inovação e boas práticas na gestão pública de saúde, reafirmando o compromisso da Semusa com a eficiência, transparência e qualidade no atendimento à população.
Texto: Nathalie Ventura
Comentários
Seja o primeiro a comentar!