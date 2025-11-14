Porto Velho atrai investimentos internacionais na maior Conferência para o Clima do mundo

Publicada em 14/11/2025 às 15h34
Porto Velho aproveita a COP30, em Belém do Pará, para ocupar espaço nas discussões globais sobre clima e acelerar a busca por investimentos. A conferência reúne representantes de mais de 195 países em torno de redução de emissões, cooperação internacional, desmatamento e soluções ambientais.
A Prefeitura trata o encontro como oportunidade para mostrar o potencial da capital rondoniense e avançar em projetos que envolvem infraestrutura e equilíbrio climático.
A presença do município na conferência segue a lógica da paradiplomacia, conceito usado quando estados ou cidades negociam diretamente com organizações internacionais, bancos e governos estrangeiros.
É nesse cenário que o prefeito Léo Moraes conduz agendas técnicas e políticas. “Estamos em agendas bilaterais, ‘cara a cara’ com grandes agências de desenvolvimento, bancos internacionais e sociedade civil, sempre apresentando o potencial da nossa cidade”, afirmou. Segundo ele, as reuniões buscam recursos para enfrentar desafios ambientais, ampliar obras estruturantes e reduzir impactos climáticos.
Para o prefeito Léo Moraes, a missão abre portas para novas parcerias
A Prefeitura destaca que Porto Velho assume posição estratégica dentro da Amazônia ao participar das negociações. O evento reforça a ideia de cooperação e evidencia a necessidade de soluções conjuntas para questões ambientais. O município mira propostas ligadas à inovação urbana, infraestrutura sustentável e políticas que reduzam efeitos do aquecimento global.
Um dos pontos apresentados pela equipe técnica envolve dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) sobre focos de calor. O balanço aponta queda significativa entre 2024 e o mesmo período de 2025.
O prefeito atribui o resultado ao conjunto de ações implementadas. “Porto Velho sofreu muito menos com as fumaças provenientes de queimadas florestais em 2025. Sabemos que este resultado positivo é fruto de nosso trabalho diário, com campanhas de prevenção, leis, multas, limpeza adequada e o gosto que o porto-velhense está tomando por ver sua cidade limpa”, afirmou.
A agenda da COP30 segue como vitrine para novas parcerias. A prefeitura mantém negociações com organismos internacionais e busca ampliar o alcance das políticas ambientais apresentadas em Belém.
