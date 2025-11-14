Porto Madero V marca nova era em condomínios populares na capital

Publicada em 14/11/2025 às 15h53
O Porto Madero V é o novo conjunto habitacional da Prefeitura de Porto Velho, desenvolvido para ampliar o acesso à moradia digna para famílias de baixa renda. O empreendimento reúne mais de280 unidades habitacionais, projetadas para oferecer segurança, estabilidade e novas oportunidades a quem vive em situação de vulnerabilidade. A iniciativa integra o plano de gestão “Cidade e Pessoas” e reforça o compromisso do município em transformar a política de habitação em um processo mais humano e eficiente. Em parceria com a Semdec e a Caixa Econômica Federal, o projeto busca acelerar entregas, garantir suporte social e promover um ambiente comunitário saudável para os futuros moradores.
De acordo com o secretário da Semdec, Raimundo Alencar Magalhães, muitos empreendimentos populares acabaram ficando malvistos em Porto Velho por conta do avanço da criminalidade nessas áreas, reflexo da falta de ações sociais eficientes para melhorar a condição de vida dos cidadãos que vivem nessas localidades. “O trabalho da Semdec vai além da entrega da chave, no sentido de dar amparo e suporte para quem vai morar nessas casas populares. O trabalho social é fundamental dentro dessas áreas para que os condomínios populares se tornem ambientes saudáveis e dignos para a nossa comunidade”, destacou Raimundo Alencar Magalhães.
Contando com o apoio da Polícia Militar, os condomínios entregues pela prefeitura de Porto Velho farão parte de um programa de moradia segura, no qual a comunidade participará de palestras e atuará em parceria com as autoridades de segurança pública, blindando suas moradias contra o avanço do crime organizado.
Segundo o prefeito Léo Moraes, a entrega das casas é parte de um projeto desenvolvido para assegurar dignidade às famílias porto-velhenses que vivem em situação de vulnerabilidade financeira. “O plano de governo da prefeitura de Porto Velho é criar espaços de moradia que garantam qualidade de vida e o direito da nossa população de sonhar, progredir e alcançar conquistas em suas vidas — e não apenas um depósito de pessoas. Nossa meta é entregar mais residências nos próximos anos, fruto do trabalho dedicado da nossa equipe”, afirmou o prefeito Léo Moraes.
O sorteio para a distribuição das casas populares do Condomínio Porto Madero V deve acontecer na próxima semana, em data que será divulgada pela comunicação oficial do município.
