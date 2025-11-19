Ponto facultativo é decretado para esta sexta-feira (21) em Porto Velho

Publicada em 19/11/2025 às 11h57
O prefeito Léo Moraes decretou ponto facultativo em todos os órgãos públicos do Poder Executivo Municipal, incluindo Autarquias e Fundações, na próxima sexta-feira, dia 21 de novembro de 2025.
A medida ocorre em sequência ao feriado do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta quinta-feira (20).
Durante o ponto facultativo, as atividades consideradas essenciais e de natureza contínua permanecerão em pleno funcionamento, garantindo atendimento à população sem prejuízos. Entre esses serviços, estão incluídos os setores de saúde de urgência e emergência, segurança pública e coleta de resíduos, entre outros definidos pelas respectivas secretarias.
O expediente regular em todas as unidades da administração municipal será retomado na segunda-feira, 24 de novembro de 2025.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!