Passeio de trenzinho no Parque da Cidade reuniu famílias em ação inclusiva

O sorriso largo de João Vitor, de 20 anos, acompanhava cada curva do trenzinho que passeava pelo Parque da Cidade. Ao lado dele, a mãe, Edilza Alves, presidente do movimento Mãe e Coragem e moradora do bairro Tancredo Neves, vivia uma experiência inédita. Ela conta que é a primeira vez que participa de um evento natalino pensado com carinho para o público neurodivergente.
“Estamos sendo criança novamente junto com nossos filhos, porque esse é um momento único. A gente poder ter esse momento aqui, inclusivo, para os nossos filhos especiais, é muito importante. Isso aqui é uma verdadeira inclusão. Tirar os nossos filhos de dentro de casa para ter esse momento aqui… é mágico”, descreveu emocionada.
A professora Vanuza Calixto levou o filho Davi ao passeio de trenzinho e destacou a boa organização do espaço
Quem também aproveitou cada instante foi a professora Vanuza Calixto, que saiu do bairro Novo Horizonte especialmente para levar o filho, o pequeno Davi, ao passeio. Ela conta que ficou encantada com a organização do espaço e com a sensação de acolhimento.
“É maravilhoso. Essa é a primeira vez que eu venho no Parque da Cidade. Hoje eu trouxe ele e realmente estou aproveitando. Está tudo bem tranquilo, bem organizado, muito bom mesmo. É muito bom sentir que os nossos filhos estão sendo aceitos, em um local onde podem dizer: somos todos iguais”, destacou.
Durante todos os dias do evento Porto Velho Luz – Uma Cidade Encantada, o passeio de trenzinho estará disponível para que as famílias conheçam cada detalhe da decoração natalina. A programação é organizada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel) e Fundação Cultural (Funcultural).
O presidente da Emdur, Bruno Holanda, explica que o trenzinho foi preparado como uma das atrações mais especiais do parque.
“O trenzinho é mais uma atração que nós vamos ter aqui no Natal Porto Velho Luz. Ele vai estar circulando por dentro do parque, é um trenzinho lúdico. Cabem 40 crianças, então entram 40 e saem 40. Nós vamos ter a estação do trenzinho, totalmente gratuita. A criança pode chegar, vai ter uma fila física, tudo organizado. Teremos monitores tomando conta. Funciona todos os dias do parque, de 22 de novembro a 5 de janeiro”, detalhou.
