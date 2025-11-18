Parque da Cidade de Porto Velho terá espaço exclusivo para famílias neurodivergentes

Publicada em 18/11/2025 às 16h02
A cidade de Porto Velho será a primeira da região Norte a disponibilizar gratuitamente um espaço seguro para acolher, regular estímulos e ajudar na recuperação da tranquilidade de crianças neurodivergentes.
Localizado no Parque da Cidade, esse ambiente de acolhimento foi planejado para atender famílias nos momentos de crise, oferecendo um espaço climatizado, com brinquedos sensoriais, materiais pedagógicos, pictogramas e iluminação adequada.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, visitas técnicas realizadas em cidades onde esse tipo de serviço já é oferecido serviram de referência para a elaboração de um modelo específico voltado à realidade de Porto Velho. “Sabemos das necessidades das famílias neurodivergentes, que muitas vezes são excluídas dos espaços públicos justamente pela falta de acolhimento. Em Porto Velho, a integração e o respeito a essas pessoas já são uma realidade, e não iremos parar por aí”, declarou.
Vale destacar que, no próximo dia 21 de novembro, acontece o Natal da Inclusão, quando o Parque da Cidade será aberto exclusivamente para famílias neurodivergentes e pessoas com deficiência.
