Para ajuste de serviços, Coordenação dos Fóruns Digitais visita Polícia Civil

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), por meio da Coordenadoria dos Fóruns Digitais, visitou a Polícia Civil em Porto Velho nessa quarta-feira (19) para uma reunião de ajustamentos dos serviços oferecidos pela instituição.
O principal foco do encontro foram os serviços inicialmente ofertados, por meio do canal remoto (Google Meet), nos Fóruns Digitais que compreendem em:
Informações sobre endereços e horários de funcionamento de delegacias;
Orientações sobre como registrar ocorrências na Delegacia Virtual ou realizar agendamentos;
Esclarecimento de dúvidas sobre documentação necessária para procedimentos policiais;
Informações sobre boletins de ocorrência e demais serviços da instituição;
Encaminhamentos para canais formais de denúncia, como o Disque 197.
Na próxima quinta-feira (27) ocorrerá uma reunião de finalização com ajustes técnicos para a implantação de serviços de cidadania, a emissão de carteiras de identidade.
Sobre o projeto
O Fórum Digital é uma unidade avançada da Justiça de Rondônia, presente em localidades que não são sedes de comarca, e que disponibiliza acesso aos serviços públicos de mais de 15 órgãos parceiros. O prédio dispõe de infraestrutura moderna e tecnológica. No local, é possível participar de audiências judiciais por videoconferência e acompanhar processos nas esferas estadual, federal e trabalhista, entre outras dezenas de serviços à disposição da população. Atualmente, os Fóruns Digitais estão presentes em nove localidades de Rondônia.
