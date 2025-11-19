Palestras, caminhada e aprendizado marcam programação do mês de conscientização sobre prematuridade

Publicada em 19/11/2025 às 11h49
A campanha Novembro Roxo reforça a importância da conscientização sobre a prematuridade, celebrando histórias de superação e o cuidado dedicado às mães e aos bebês que enfrentam esse desafio. Em alusão ao Dia Mundial da Prematuridade, o governo de Rondônia promoveu uma caminhada no dia 16 de novembro, e uma palestra no dia 17, ambas voltadas para famílias de crianças que nasceram prematuras. Os eventos foram realizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), por meio da equipe da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP).
A caminhada, realizada no Espaço Alternativo, em Porto Velho, reuniu profissionais da UTI Neonatal, crianças que superaram a prematuridade e familiares, simbolizando cada passo dado pelos recém-nascidos prematuros em direção à vida. A atividade buscou fortalecer a rede de apoio e ampliar a visibilidade sobre a importância do cuidado especializado nesse período delicado.
A palestra especial reuniu mães e pais em um momento de partilha e aprendizado. Entre lágrimas e sorrisos, eles ouviram sobre a importância do contato direto com o bebê, esse elo invisível que fortalece o desenvolvimento e dá segurança para que os pequenos cresçam. Foi apresentado também a Cartilha de Prematuridade aos papais e realizado um momento de acolhimento através de um coffee break. Foi realizado também um momento de humanização, onde os bebês internados na UTI neonatal do Hospital de Base, foram vestidos com a cor temática do mês para a realização de fotos que irão para os pais.
A caminhada reuniu pais, profissionais e crianças que venceram a prematuridade
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, iniciativas como essa são medidas essenciais para aproximar a população da saúde e do cuidado com a prematuridade, e reforça a importância da sensibilização da comunidade acerca do tema.
NOVEMBRO ROXO
A campanha tem o objetivo de sensibilizar a população sobre o movimento de amor, cuidado e o poder do elo familiar que um prematuro necessita para seu desenvolvimento, mostrando a força que esses bebês possuem ao nascer antes das 37 semanas de gestação.
A neonatologista, Telma Márcia, destacou que os diálogos sobre a prematuridade têm como objetivo conscientizar os pais e a população em geral sobre as diferenças de um nascimento prematuro. “É por meio dessas ações que levamos informações sobre a importância do contato do prematuro com a família e como esse elo é essencial para o desenvolvimento e crescimento deles.”
O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, reforçou que ações como essa unem humanização e acolhimento às famílias, fortalecendo o cuidado com os bebês prematuros. “Nossos profissionais estão empenhados em oferecer um cuidado completo, tanto para os pais quanto para os pequenos guerreiros”, afirmou.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!