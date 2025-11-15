Palestra quebra tabus e alerta homens sobre a importância do cuidado com a saúde

Publicada em 15/11/2025 às 10h44
Por muito tempo, medo e preconceito afastaram os homens do cuidado com a saúde. O Novembro Azul surgiu para quebrar essas barreiras e lembrar que prevenir é o melhor caminho contra o câncer de próstata.
Como parte das ações do Novembro Azul, a Prefeitura de Porto Velho promoveu, nesta quinta-feira (13), a palestra “Conscientização sobre o câncer de próstata e a saúde integral do homem”, no auditório do Prédio do Relógio. O evento abordou a importância do diagnóstico precoce e dos exames de rotina.
O técnico em Segurança do Trabalho Leandro Gonzaga destacou que o preconceito e a falta de informação ainda afastam muitos homens do médico, mesmo com as altas chances de cura do câncer de próstata quando detectado cedo. Ele explicou sobre os exames preventivos, como o toque retal e o PSA, feito por meio de exame de sangue.
Entre os participantes, estava Moacyr Pontes Neto, diretor executivo de política governamental da Prefeitura, que destacou a importância do evento. “Achei a palestra muito esclarecedora. Saio daqui com mais consciência sobre como pequenas mudanças no dia a dia podem fazer diferença”, contou.
Criada em 2003 na Austrália e adotada no Brasil em 2008, a campanha Novembro Azul alerta para a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. O Inca estima mais de 70 mil novos casos da doença em 2025. Mais que uma campanha, o movimento reforça que cuidar da saúde deve ser um hábito o ano todo.
