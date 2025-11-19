Ouvidora do TRT-14 participa da 45ª Reunião do Coleouv em Canela

Publicada em 19/11/2025 às 11h21
A 45ª Reunião Ordinária do Colégio de Ouvidores da Justiça do Trabalho (Coleouv) realizada em Canela (RS), contou com a participação da Ouvidora da Mulher TRT da 14ª Região (RO/AC), Vania Maria da Rocha Abensur. A desembargadora representou o Regional nas discussões nacionais sobre aprimoramento das Ouvidorias da Justiça do Trabalho. O evento foi realizado entre os dias 12 e 14 de novembro, onde reuniu ouvidores e gestores de todos os TRTs, com debates sobre cooperação judiciária, linguagem simples, boas práticas e combate ao assédio moral no trabalho, tendo como palestrante a ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Liana Chaib.
A edição também prestou homenagem à força e solidariedade do povo gaúcho na reconstrução do Rio Grande do Sul após as enchentes de 2024. Autoridades ressaltaram que o encontro simbolizou união entre os Regionais e valorização das Ouvidorias como espaços estratégicos de participação social e escuta qualificada.
A programação incluiu, ainda, a exibição do documentário “A grande enchente de 2024 e a reconstrução da Justiça”, produzido pelo TRT-RS, bem como uma conferência conduzida pelo Ouvidor Nacional da Justiça, conselheiro Marcello Terto e Silva, sobre a Resolução 432 do CNJ — norma que moderniza e consolida a atuação das Ouvidorias do Judiciário.
Ordem do Mérito
Durante a cerimônia de abertura, o vice-presidente do Coleouv, o desembargador Jorge Orlando Ramos (TRT-RJ), fez a entrega da Comenda Ordem do Mérito Judiciário do TRT-RJ ao presidente do Coleouv Marcello Mancilha e ao ouvidor nacional, Marcello Terto.
Gestores de ouvidorias participaram de capacitação em linguagem simples
Entre as atividades do Coleouv, gestores das Ouvidorias dos TRTs participaram de uma oficina prática sobre linguagem simples, ministrada pela servidora do TRT-RS, Lara Martins. A assistente da Ouvidoria do TRT-14, Kátia Cilene de Mesquita Silva participou da capacitação, reforçando o compromisso do TRT-14 com uma comunicação clara, inclusiva e centrada no cidadão.
A oficina apresentou os princípios da linguagem simples — clareza, precisão e concisão — e destacou a empatia como fundamento essencial para uma comunicação acessível. Em seguida, os participantes realizaram exercícios práticos baseados em textos utilizados nas Ouvidorias trabalhistas.
Integrando o Projeto Estratégico Linguagem Simples, a atividade buscou aprimorar a comunicação institucional da Justiça do Trabalho. Entre as ações do projeto está o “Guia simples para entender seu processo trabalhista”, lançado em 2025.
