Orientação e conscientização promove ajustes e melhorias na feira do produtor em Ji-Paraná

Publicada em 18/11/2025 às 14h20
Após receber denúncias de que alguns alguns produtos comercializados no feirão do produtor de Ji-Paraná não estavam de acordo com as leis sanitárias, a Curadoria da Saúde do MPRO, sob a titularidade da promotora de Justiça Josiane Alessandra Mariano Rossi, montou uma força-tarefa para orientar e conscientizar os produtores da região.
Juntamente com a Vigilância Sanitária, Secretaria de Agricultura municipal e parceiros privados que atuam na seara, teve início então uma série de reuniões com os comerciantes que trabalham no feirão do produtor.
A proposta de regularização contou com um plano de trabalho com as respectivas informações necessárias para o manuseio, exposição e comercialização dos produtos da agricultura familiar.
A quinta e última reunião, realizada nesta terça-feira (18/11) na promotoria de Justiça da cidade, contemplou a grande maioria dos feirantes. Foram repassadas orientações sobre como o produto deve ser comercializado, as questões de higiene, questões sanitárias, de rastreabilidade, de rótulo, dentre outras.
De acordo com a integrante do MPRO, a atividade foi bem recebida pelos participantes. “Com informações corretas e a conscientização da importância dessas orientações, todos estão capacitados para melhorar seus produtos”, destacou a promotora de Justiça, acrescentando que, a partir do ano que vem, serão feitas fiscalizações a fim de verificar se os produtos comercializados nas feiras seguem as normas de saúde e higiene.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!