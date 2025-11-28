Operação Fio Desencapado avança no combate aos furtos em Porto Velho

Publicada em 28/11/2025 às 16h32
A Prefeitura de Porto Velho reforçou seu compromisso com a proteção do patrimônio público e a segurança da população durante mais uma fase da Operação Fio Desencapado, deflagrada na manhã desta sexta-feira (28) pela Polícia Militar, em parceria com a Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Energisa e Caerd.
Essa segunda fase da operação teve como objetivo coibir furtos de fios de cobre, tampas de bueiros, hidrômetros e outros itens usados no funcionamento da cidade. Grande parte desses materiais pertence à administração municipal ou a serviços públicos, como abastecimento de água, iluminação e distribuição de energia.
Segundo o presidente da Emdur, Bruno Holanda, os furtos geram prejuízos aos cofres públicos e afetam a rotina dos moradores. “É uma parceria importante porque ajuda toda a sociedade. Hoje tivemos luminárias apreendidas, estabelecimentos fechados e pessoas presas”.
Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em empresas de reciclagem suspeitas de adquirir materiais furtados. A verificação nos estabelecimentos é uma das estratégias para desarticular a cadeia de receptação que alimenta o comércio ilegal desses itens.
Para o Comandante Regional de Policiamento da PM, Wilton Amorim, a ação integrada busca responsabilizar quem furta e quem compra materiais de origem ilícita. “Engana-se quem acha que comprar um pedaço de fio ou uma luminária não causa impacto. Foram seis prisões. Isso fomenta o tráfico de drogas, a insegurança e contribui para a violência no município de Porto Velho”.
O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, falou sobre a importância da operação para proteger os serviços públicos. “Essas ações são necessárias para proteger os serviços que atendem a população. Vamos seguir firmes no combate a esses crimes”.
Ações como esta são essenciais para proteger a estrutura urbana, garantir serviços públicos e manter a cidade funcionando. O Município reforça que seguirá trabalhando com as forças de segurança e concessionárias para impedir que a atuação criminosa prejudique a população.
A Operação Fio Desencapado seguirá com novas etapas ao longo do ano, intensificando a fiscalização e ampliando ações de prevenção e combate ao crime. A Prefeitura reforça o pedido de apoio da população: para denúncias, ligue 190.
Para solicitar iluminação no seu bairro, contate a Emdur pelo WhatsApp: 99224-0676.
