Histórias do Lúcio (VII)
Houve de tudo um pouco na disputa pela Prefeitura de Porto Velho em 1985 que o candidato do PMDB Jerônimo Santana foi eleito prefeito e, alguns meses após, um importante membro do partido admitiu que trouxe mais de 2 mil eleitores do interior e que nem foi preciso utilizar esse estoque.
O governador era Ângelo Angelin, que Jerônimo tinha imposto e que deu apoio total ao candidato do partido, e no ano seguinte, ao governo estadual ajudou a fazer de Santana o primeiro governador eleito do Estado.
A disputa municipal, a primeira de Porto Velho desde 1926, nem chegou a empolgar porque a 'máquina' municipal, liderada pelo prefeito José Guedes e a estadual, por Angelin, jogavam duro a favor de Santana. Além disso...
A imprensa sofreu uma pressão danada do próprio TRE e o “Tribuna” chegou a ter empastelada uma edição. Nas vésperas do pleito o TRE convocou a Imprensa para uma entrevista, onde editores foram informados que, basicamente, nem poderiam noticiar a própria eleição.
No dia seguinte ao pleito, no Alto Madeira uma frase do seu diretor Luiz Tourinho (*), resumiu o sentimento que ficou da eleição: “Foi a eleição da vergonha'.
O pleito foi disputado por 6 candidatos e Jerônimo foi eleito com pouco mais de 28 mil votos, sete mil a mais que a soma dos outros cinco candidatos.
(*) Luiz Tourinho, jornalista e presidente da Federação das Associações Comerciais de Rondônia.
