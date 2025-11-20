Por Lúcio Albuquerque
Publicada em 20/11/2025 às 08h20
Publicada a 12.6.2006
Republicada  20.11.2025
Histórias do Lúcio (VII)

Houve de tudo um pouco na disputa pela Prefeitura de Porto Velho em 1985 que o candidato do PMDB Jerônimo Santana foi eleito prefeito e, alguns meses após, um importante membro do partido admitiu que trouxe mais de 2 mil eleitores do interior e que nem foi preciso utilizar esse estoque. 

O governador era Ângelo Angelin, que Jerônimo tinha imposto e que deu apoio total ao candidato do partido, e no ano seguinte, ao governo estadual ajudou a fazer de Santana o primeiro governador eleito do Estado.

A disputa municipal, a primeira de Porto Velho desde 1926, nem chegou a empolgar porque a 'máquina' municipal, liderada pelo prefeito José Guedes e a estadual, por Angelin, jogavam duro a favor de Santana. Além disso... 

A imprensa sofreu uma pressão danada do próprio TRE e o “Tribuna” chegou a ter empastelada uma edição. Nas vésperas do pleito o TRE convocou a Imprensa para uma entrevista, onde editores foram informados que, basicamente, nem poderiam noticiar a própria eleição.

No dia seguinte ao pleito, no Alto Madeira uma frase do seu diretor Luiz Tourinho (*), resumiu o sentimento que ficou da eleição: “Foi a eleição da vergonha'.
O pleito foi disputado por 6 candidatos e Jerônimo foi eleito com pouco mais de 28 mil votos, sete mil a mais que a soma dos outros cinco candidatos. 

(*) Luiz Tourinho, jornalista e presidente da Federação das Associações Comerciais de Rondônia.

