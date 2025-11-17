Nova travessia na Caúla corrige problema antigo e facilita ligação da zona Norte para a zona Sul

Publicada em 17/11/2025 às 11h40
Uma nova travessia que está sendo construída na Av. José Vieira Caúla, entre as avenidas Prefeito Chiquilito Erse e Guaporé, zona Leste da capital de Rondônia, vai melhorar significativamente a fluidez do tráfego, reduzir congestionamentos e aumentar a segurança viária.
Um dos principais benefícios é que a obra vai corrigir um problema antigo, que é facilitar o trajeto da zona Norte para região Sul da cidade, o que era impossível antes.
O empresário e advogado Juliano Mendes, proprietário de uma recuperadora de automóveis em frente à nova travessia, sofria com a situação. Ele disse que a dificuldade de acesso afastava muitos clientes.
“Acreditamos que, com a abertura da via e a instalação do semáforo, o acesso será facilitado e o movimento tende a melhorar”, comentou.
Para tornar isso possível, a Prefeitura de Porto Velho está executando a obra, que inclui a instalação de um novo semáforo, além de sinalização vertical e horizontal para orientar a população.
NOVA ALTERNATIVA
O titular da Secretaria Municipal de Segurança, Transporte e Mobilidade (Semtran), Iremar Lima, disse que a demanda determinada pelo prefeito Léo Moraes resolve um problema antigo de mobilidade urbana naquela área.
“Atualmente, a principal alternativa para a travessia entre as zonas Norte e Sul é a Rua Governador Ari Marcos, que permite o fluxo no sentido sul-norte, mas não o contrário”, disse o secretário.
A ausência de opções para a travessia no sentido norte-sul obriga os usuários a se deslocarem por cerca de 1 km até a Av. Prefeito Chiquilito Erse (Rio Madeira) ou Av. Guaporé, o que contribui para o aumento do congestionamento nessas vias.
“Essa intervenção visa proporcionar uma alternativa para quem precisa se deslocar entre as zonas Norte e Sul, reduzindo a sobrecarga nas avenidas Rio Madeira e Guaporé”, completou.
MENOS ACIDENTES
Para o morador José Carlos Mendes, o trânsito naquele trecho, além de fluir melhor, também ficará menos perigoso.
“Antes, era comum as pessoas cruzarem o canteiro central para acessar a outra via, e isso resultava em muitos acidentes. Com a sinalização isso será menos frequente”, afirmou.
MUDANÇA
Com a construção da travessia, a rua América, entre a rua Independência e José Vieira Caúla, passa a ser mão única no sentido da zona Sul, e, conforme informou Iremar Lima, o semáforo já foi testado e vai operar em ciclos de dois tempos.
