Nova gestão do Conselho Estadual de Política Cultural é empossada durante 7ª Conferência Estadual de Cultura

O governo de Rondônia realizou, entre os dias 10 e 14 de novembro, em presidente Médici, a 7ª Conferência Estadual de Cultura, com o tema “Cultura para Todos: Fortalecimento das Políticas Culturais em Rondônia”. Representantes culturais dos 52 municípios participaram do encontro, reforçando o diálogo estadual sobre políticas públicas para o setor.
A ação, de iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), conta com o apoio do governo federal, por meio do Programa Nacional Aldir Blanc (PNAB), e integra o processo de construção do novo Plano Estadual de Cultura, aprovado no Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAAR).
Durante o evento, foi realizada a 6ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Política Cultural (CEPC/RO), que marcou o encerramento da gestão 2024–2025 e abriu o processo para eleição da nova composição do Conselho. No dia 13 de novembro, foram empossados os novos conselheiros e realizada a eleição da presidência para o biênio 2026–2027.
Eleitos
Presidente: Édier William Medeiros da Silva (Sociedade Civil)
Vice-Presidente: Alécio Valois Pereira de Araújo (Poder Público)
A Conferência promoveu debates, relatórios, reuniões setoriais e atividades formativas
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a Conferência Estadual de Cultura fortalece a participação social e a identidade rondoniense. “A cultura é construída de forma coletiva, e a nova gestão do CEPC terá papel essencial nesse avanço. O governo do estado segue trabalhando para fomentar as políticas culturais, garantindo que chegue a todos os municípios”, salientou.
O Secretário da Sejucel, Paulo Higo, destacou a importância do apoio federal e das construções realizadas. “A 7ª Conferência Estadual de Cultura foi um espaço de escuta e construção conjunta. Contamos com o apoio do governo federal, por meio do PNAB, e avançamos na elaboração do novo Plano Estadual de Cultura, já aprovado no PAAR. Esse processo fortalece o Sistema Estadual de Cultura e marca um novo ciclo de planejamento e participação social.”
FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS CULTURAIS
Além da posse dos novos conselheiros, a Conferência promoveu debates, relatórios, reuniões setoriais e atividades formativas que consolidam a política cultural do estado. O evento reforça o compromisso do governo de Rondônia com políticas públicas democráticas, participativas e alinhadas ao Sistema Nacional de Cultura.
