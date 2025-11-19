Nova etapa de qualificação da Nova 364 tem foco no manejo de animais silvestres

Publicada em 19/11/2025 às 08h10
A Nova 364 deu início nesta segunda-feira (17) a uma nova rodada de treinamentos com 27 colaboradores na sede da Prefeitura Municipal de Itapuã do Oeste, dessa vez sobre Manejo de Fauna, atividade desenvolvida em parceria com a INSITU Serviços Ambientais. O projeto abrange um conjunto amplo de medidas que incluem monitoramento de fauna, identificação de atropelamentos, avaliação de pontos de travessia e qualificação das equipes de campo.
No treinamento, os colaboradores foram apresentados a temas essenciais como importância das rodovias no contexto ecológico, impactos do tráfego sobre animais silvestres, causas de atropelamentos, posse responsável e legislação ambiental. Também foram detalhados os protocolos de captura e contenção, manejo de grupos taxonômicos e diretrizes de destinação: desde o acolhimento em centros de recuperação até a adoção de práticas corretas para descarte ambientalmente responsável.
A proposta inclui ainda o fornecimento de orientações para composição de kits de manejo, capacitação no uso das fichas de registro dos animais e apoio na elaboração de uma cartilha ilustrada com espécies frequentes na região para identificação e catalogação. Essas ações são fundamentais para garantir que as equipes atuem de forma padronizada, segura e alinhada às exigências ambientais estabelecidas pelo órgão responsável. O programa também conversa com as campanhas de monitoramento de fauna, que percorrem o trecho em velocidade reduzida e utilizam métodos combinados (carro e a pé) para aumentar a precisão dos dados.
O ciclo de capacitações segue ao longo da semana passando por Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Pimenta Bueno. Em uma rodovia de grande extensão e diversidade biológica como a BR-364, iniciativas como esta reforçam o compromisso da Nova 364 com a sustentabilidade, a segurança e a proteção da fauna rondoniense.
Além de promover a qualificação técnica das equipes, esse tipo de serviço é essencial para o fortalecimento da gestão ambiental dentro de uma concessão rodoviária, especialmente em um estado como Rondônia, onde a BR-364 atravessa áreas de alta sensibilidade ecológica e concentra grande diversidade de espécies silvestres. A implantação de protocolos específicos para manejo, registro e monitoramento da fauna permite que a concessionária atue de forma preventiva e responsiva, reduzindo riscos para usuários, diminuindo impactos à biodiversidade local e cumprindo rigorosamente as exigências ambientais que regulamentam a operação da rodovia. Trata-se de uma medida que não apenas atende às condicionantes legais, mas que também contribui diretamente para a preservação dos ecossistemas ribeirinhos e florestais característicos da região.
Sobre a Nova 364
A Nova 364 Concessionária de Rodovia administra 686,7 quilômetros da BR-364, de Porto Velho até Vilhena. Via arterial da economia agrícola, o trecho rodoviário receberá investimentos de mais de R$ 12 bilhões que incluem obras de ampliações e melhoramentos entre duplicação, faixas adicionais, dispositivos, via marginal e o Expresso Porto.
