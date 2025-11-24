Nova 364 terá 20 pontos de intervenção na rodovia até sábado

Publicada em 24/11/2025 às 13h50
A Nova 364 Concessionária de Rodovia colocará em prática até sábado, 29, o cronograma de obras e serviços na BR-364 em trechos de Vilhena, Cacoal, Ariquemes, Cacaulândia, Ouro Preto D’Oeste, Ji-Paraná, Rio Crespo e Theobroma.
As intervenções podem impactar temporariamente o fluxo do trânsito na rodovia e são necessárias para corrigir desalinhamentos e desgastes provenientes do intenso tráfego diário, garantindo maior durabilidade ao pavimento. A concessionária orienta aos motoristas que se programem para eventuais períodos de espera levando água, alimentos, itens de conforto e mantendo atenção às orientações das equipes que estarão no local.
Durante as obras, é fundamental que os condutores fiquem atentos às placas de indicação, cones e bandeirinhas que orientam o tráfego nos pontos de retenção. A redução de velocidade e a obediência ao sistema Pare e Siga não apenas garantem a segurança das equipes que trabalham na pista, mas também evitam colisões traseiras, comuns em trechos com fluxo interrompido.
Além da pavimentação, a Nova 364 executará serviços de roçada mecânica e manual, limpeza de drenagens, remoção de lixo, lavagem de caneletas, poda de vegetação e conformação de faixas.
O volume de atividades demonstra o esforço contínuo da Nova 364 em acelerar a transformação da BR-364, garantindo melhores condições de tráfego e maior segurança aos usuários. A concessionária reforça que todas as intervenções fazem parte de um plano estruturado de recuperação e modernização da rodovia, e que a compreensão e colaboração dos motoristas são essenciais para que os serviços avancem com eficiência, beneficiando diretamente quem depende da BR-364 todos os dias.
Sobre a Nova 364
A Nova 364 Concessionária de Rodovia é responsável pela administração de 686,7 quilômetros da BR-364, no trecho entre Porto Velho e Vilhena. Considerada uma das principais vias de escoamento da produção agrícola da região Norte, a rodovia receberá investimentos superiores a R$ 12 bilhões, contemplando obras de duplicação, faixas adicionais, vias marginais e o projeto Expresso Porto.
