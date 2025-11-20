Nova 364 participa de Encontro de Secretários, Técnicos e Viveiristas e destaca ações para uma BR-364 mais sustentável

Publicada em 20/11/2025 às 10h00
O compromisso com a preservação ambiental foi reafirmado no centro da participação da Nova 364 durante o VI Encontro de Secretários, Técnicos e Viveiristas, realizado em Rolim de Moura. O evento, que reuniu especialistas, viveiristas e gestores de diversos municípios, reforçou a integração entre Estado e prefeituras para ampliar ações de reflorestamento, produção de mudas e fortalecimento dos viveiros municipais, temas essenciais para a recuperação ambiental de Rondônia.
Representando a concessionária, o gerente de Relações Institucionais, João Siqueira, apresentou a estrutura geral da concessão, destacando os principais pontos institucionais e o papel da empresa no desenvolvimento da BR-364. Em seguida, o gerente de QSMR, Fabrício Carvalho, destacou iniciativas que fortalecem a proteção da fauna, reduzem impactos sobre as comunidades e ampliam a segurança ambiental dos usuários, como passagens para a travessia segura de animais, barreiras acústicas para reduzir impacto sonoro nas comunidades e estruturas de contenção que ajudam a prevenir danos ambientais em incidentes com cargas perigosas.
A Nova 364 ressalta que essas ações integram um conjunto de melhorias que estão sendo implementadas em toda a BR-364 para tornar a rodovia mais segura, sustentável e conectada às necessidades da população. Ao participar do encontro, a Nova 364 reforça seu compromisso com o desenvolvimento da região e com a construção de uma rodovia que respeita o meio ambiente e beneficia quem vive e trabalha ao seu redor.
Sobre a Nova 364
A Nova 364 Concessionária de Rodovia administra 686,7 quilômetros da BR-364, de Porto Velho até Vilhena. Via arterial da economia agrícola, o trecho rodoviário receberá investimentos de mais de R$ 12 bilhões que incluem obras de ampliações e melhoramentos entre duplicação, faixas adicionais, dispositivos, via marginal e o Expresso Porto.
