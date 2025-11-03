Muitos candidatos para as oito vagas à Câmara Federal, dois federais concorrem a outros cargos, disputa pelas duas cadeiras do Senado é intensa

Publicada em 03/11/2025 às 14h10
Ameaça – Preocupante o ato covarde praticado contra o repórter e apresentador Rosinaldo Guedes, na última semana, por um covarde travestido de policial civil às imediações do Departamento de Flagrantes da Polícia Civil (Deflag) em Porto Velho. O suspeito, que se apresentou como policial civil durante uma cobertura jornalística de Rosinaldo, como é o seu cotidiano, ameaçou-o: “vou te matar”. A Associação Rondoniense de Jornalistas Digitais (Arjore) presidida por Almi Coelho já se posicionou condenando a atitude bestial do acusado, mas o caso requer, que inclusive, a população e os órgãos de comunicação sejam informados sobre as providências que foram tomadas, inclusive se realmente o cidadão é policial civil ou um impostor. Se não for, no mínimo mentiu e usou indevidamente o nome da PC. Se for, que seja punido exemplarmente, pois essa pessoa não tem condições morais para ser um policial civil.
Futuro – Desde agosto que o Brasil tem o Centro de Desmontagem Veicular AutoPeças, em Osasco, interior de São Paulo. O investimento é da multinacional automobilística Stellantis N.V., a montadora líder no Brasil (que engloba marcas como Fiat, Peugeot e Citroën. A unidade é especializada em desmonte de veículos em fim de vida útil, único na América do Sul no setor automotivo. Já foram investidos mais de R$ 13 milhões na construção, geração de 150 empregos até 2027 e capacidade de desmontes de oito mil veículos/ano, de qualquer marca. Em Betim (MG) há fábrica de recondicionamento de veículos, que funciona como “oficina especializada em restaurar veículos”, que são disponibilizados ao mercado “em condições equivalentes às de um seminovo certificado. A Stellantis também oferece “serviços completos, que incluem funilaria, pintura, manutenção mecânica, reparos, substituição de peças, higienização, inspeção e certificação”. Além de controle do meio ambiente, o veículo praticamente zero deverá ter preço bem inferior.
Federal – Impressionante o número de nomes de pré-candidatos â Câmara Federal que estão sendo comentados nos bastidores da política de Rondônia. O Estado tem oito das 513 vagas. Dos deputados atuais, dois estão fora das Eleições Gerais de 2026, Sílvia Cristina, presidente do PP no Estado e Fernando Máximo, (UB). Sílvia é pré-candidata a uma das duas vagas ao Senado, hoje ocupadas por Marcos Rogério, que preside o PL em Rondônia, e Confúcio Moura, presidente regional do MDB. O governador Marcos Rocha, que comanda o União Brasil no Estado está no segundo mandato e também formata uma candidatura ao Senado, mas para isso, terá que renunciar seis meses antes das Eleições 2025. Já Máximo vem trabalhando a disputa pelo Governo do Estado, mas tem dificuldades e poderá até optar pela disputa ao Senado, menos difícil, que a sucessão estadual.
Federal II – Com duas vagas abertas à Câmara Federal, sobram seis, e todos estão empenhados na reeleição. Três deles com chances reais de sucesso, Maurício Carvalho (UB), Lúcio Mosquini (MDB) e coronel Chrisóstomo Moura (PL). Cristiane Lopes (União) tem chances, mas não como as de Maurício e Lúcio. Já Thiago Flores (Republicanos) e Rafael O Fera (Podemos) provavelmente terão mais dificuldades. Flores e Fera são de Ariquemes, que também tem no Congresso Nacional o senador Confúcio Moura. Os problemas são inúmeros na busca da reeleição, porque temos um número enorme de lideranças regionais, que estariam dispostas a concorrer à Câmara Federal. Provavelmente teremos uma renovação considerável na representatividade do Estado no Parlamento Federal. É esse o quadro político atual.
Impasse – O assunto mais comentado na política regional é o futuro do governador Marcos Rocha (UB). Boa parte, afirma que Rocha será candidato ao Senado. Para isso terá que renunciar até o dia 3 de abril, seis meses antes das eleições de outubro do próximo ano. Ele deixando o cargo, o vice, Sérgio Gonçalves assumirá e já disse, que concorrerá à reeleição. A pergunta de difícil resposta: Rocha terá a parceria de Sérgio na sua pretensão de disputar uma das duas vagas ao Senado? Também se questiona. Sem o apoio da estrutura governamental Rocha tem chances de se eleger? Recentemente Rocha e Sérgio tiveram divergências. Sérgio foi demitido da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico-Sedec. Alguém acredita, que Sérgio sendo governador irá colocar a estrutura de governo no apoio a Rocha? Façam as apostas...
Respigo
Comenta-se com intensidade nos bastidores da política algumas situações interessantes. Confúcio Moura será candidato a governador ou buscará a reeleição ao Senado? +++ E o senador Marcos Rogério concorrerá à reeleição ou tentará mais uma vez ser governador do Estado? O ex-prefeito de Porto Velho e presidente regional do PSDB Hildon Chaves, concorrerá à sucessão estadual, Senado ou à Câmara Federal? +++ O concurso público da Câmara de Vereadores de Porto Velho foi prorrogado até quarta-feira (5). O certame oferece vagas para cargos de níveis médio e superior +++ As inscrições estão abertas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site (www.ibgp.org.br). O pagamento da taxa poderá ser feito até o último dia das inscrições +++ O Departamento de Estradas de Rodagem-DER em breve terá um novo comandante. A pessoa cotada é bastante conhecida nos meios políticos, é do ramo, e já passou pelo DER +++ Os dois melhores times de futebol do Brasil, no momento, Flamengo e Palmeiras continuam firmes na frente do Brasileirão. O Flamengo venceu (3x0) o Sport no sábado (1º) no Maracanã e o Palmeiras o Juventude (0x2) na casa do adversário +++ O Jogo do Ano está sendo esperado para o próximo dia 29, em Lima, no Peru. Palmeiras e Flamengo decidem em jogo único a Libertadores da América.
