OPERAÇÃO ARUANÃ

MPRO e forças de segurança iniciam operação de desocupação na Estação Ecológica Samuel

A iniciativa tem por objeto o cumprimento da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença nº 7068903-39.2024.8.22.0001, ação ajuizada pelo Ministério Público de Rondônia