MPRO destaca integração entre instituições durante 3º Congresso de aniversário da Defensoria Pública

Publicada em 17/11/2025 às 16h08
O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO) participou, na última sexta-feira (14/11), da abertura do 3º Congresso de aniversário da Defensoria Pública Estadual (DPE-RO). O evento, alusivo aos 31 anos da instituição, ocorreu em Porto Velho e serviu para reafirmar o diálogo interinstitucional em prol da sociedade rondoniense. O Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, foi representado na solenidade pelo Secretário-Geral do MPRO, Promotor de Justiça Tiago Lopes Nunes.
Durante a cerimônia, o Secretário-Geral parabenizou a Defensoria Pública pela trajetória e pelos projetos desenvolvidos, enfatizando a relevância da parceria estratégica entre o Ministério Público e a DPE. Na oportunidade, Nunes afirmou: “Embora singelo, talvez o ato mais simbólico da relação entre as instituições do Sistema de Justiça em Rondônia seja a recente inauguração da sede da Promotoria de Nova Mamoré, que inovou ao reunir, em um único complexo, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Poder Judiciário”.
O congresso promoveu debates técnicos voltados ao aperfeiçoamento jurídico. A programação incluiu mesas-redondas sobre direitos humanos, empreendedorismo e sistema penal, contando com a participação de especialistas como a professora Andreia Marreiro e o professor e advogado criminalista Nestor Távora.
A participação do MPRO no evento reforça seu compromisso em manter um diálogo produtivo com as instituições, construindo soluções conjuntas para o aprimoramento constante dos serviços prestados à sociedade.
