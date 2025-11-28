Maratona reúne ideias e desafios para acelerar a inovação no campo

Publicada em 28/11/2025 às 16h29
Inovações tecnológicas voltadas para soluções específicas às necessidades dos produtores rurais de Porto Velho são uma das principais apostas de crescimento fomentadas pelo Executivo Municipal por meio da primeira edição da Agrotec, que acontece até o próximo domingo (30) no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré.
Para isso, a parceria com o Sebrae se tornou fundamental na execução de um projeto que aproximou agricultores e representantes de empresas de tecnologia, entre startups e fintechs, que ouviram as demandas da comunidade para desenvolver aplicativos capazes de facilitar métodos de produção agrícola.
De acordo com Alexandre Costa, desenvolvedor de softwares para o mercado regional, a iniciativa demonstra uma nova mentalidade do poder público na promoção de tecnologia voltada ao setor rural.
“O incentivo da Prefeitura de Porto Velho por meio da AgroTec é um privilégio para nós, que buscamos facilitar a vida dos produtores que colocam comida em nossas mesas. Ficamos extremamente satisfeitos ao ver órgãos públicos olhando para essa população rural que, por muito tempo, ficou esquecida”, afirmou Alexandre.
Já Davi Fonseca, proprietário de uma startup voltada ao setor rural em Porto Velho, também destacou a importância da ação, ao aproximar quem precisa de soluções de quem desenvolve a tecnologia.
“Iniciativas como essa são fundamentais para fomentar a tecnologia. Para nós, é uma honra participar, já que atuamos diretamente no setor rural com foco na agroindústria, que vem crescendo de maneira exponencial em Porto Velho”, disse Davi.
Os projetos desenvolvidos durante a maratona serão apresentados neste sábado (29), com premiação para as melhores propostas.
Esse evento é organizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semagric (Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento), com apoio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), Funcultural, Agência de Desenvolvimento de Porto Velho (ADPVH) e Secretaria Municipal de Contratos, Convênios e Licitações (SMCL).
