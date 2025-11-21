Maratona Madeira Agro Spark vai impulsionar inovação;

Publicada em 21/11/2025 às 11h14
A Agrotec 2025 – 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar, que acontece de 27 a 30 de novembro no Complexo Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, vai contar com uma atração especial voltada à inovação e ao empreendedorismo rural: a Maratona Madeira Agro Spark, uma experiência imersiva que conecta produtores rurais, estudantes, técnicos e empreendedores em busca de soluções reais para os desafios do campo.
Durante dois dias intensos de trabalho colaborativo, as equipes participantes vão mergulhar em um processo de cocriação e prototipagem rápida, onde os próprios produtores apresentam seus desafios e os times desenvolvem soluções simples, viáveis e aplicáveis em até 90 dias.
Mais do que um evento de tecnologia, a Madeira Agro Spark é um espaço de aprendizado prático, integração e transformação, aproximando quem vive os problemas do agro de quem tem as ferramentas e o conhecimento para resolvê-los.
Objetivos da Madeira Agro Spark
Transformar demandas reais do agro em soluções práticas, de baixo custo e aplicáveis no curto prazo; Promover a integração entre produtores, instituições de ensino, profissionais e o ecossistema de inovação; Capacitar equipes para propor soluções com clareza, indicadores de resultado e plano de ação; Deixar um legado para o território, com problemas priorizados, propostas estruturadas e uma agenda de continuidade para 30, 60 e 90 dias após o evento.
Premiação
Ao final da maratona, as três melhores soluções serão reconhecidas e premiadas pela sua clareza, viabilidade, impacto e capacidade de teste:
1º Lugar – R$ 2.500
2º Lugar – R$ 1.500
3º Lugar – R$ 1.000
Além da premiação financeira, as equipes vencedoras poderão receber mentorias e acompanhamento técnico, garantindo que as soluções criadas durante a maratona tenham continuidade e impacto real no campo.
Inovação que nasce da Amazônia
A Maratona Madeira Agro Spark representa um passo importante na consolidação de Porto Velho como referência em inovação rural na Amazônia. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Porto Velho, por meio da SEMAGRIC, em promover o desenvolvimento sustentável e valorizar quem produz com criatividade e tecnologia.
“A Madeira Agro Spark é mais do que uma competição, é um espaço de transformação. Queremos aproximar o produtor da inovação e mostrar que as soluções estão ao alcance de quem vive o campo todos os dias.”
Com metodologia prática, ambiente colaborativo e foco em resultados, a Madeira Agro Spark promete deixar um legado de ideias, conexões e oportunidades para o futuro do agro porto velhense.
