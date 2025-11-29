Locomotiva da EFMM será exibida durante a Agrotec; apresentações ocorrem no sábado e domingo no Complexo Madeira-Mamoré

Publicada em 29/11/2025 às 08h34
A Prefeitura de Porto Velho informa que a locomotiva da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré será exibida ao público durante a Agrotec - 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar, fortalecendo as ações de preservação do patrimônio cultural da capital.
As apresentações acontecerão em dois dias:
Sábado, 29/11, às 16h
Domingo, 30/11, às 17h
Para o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, a iniciativa reforça o compromisso da gestão com a memória local. “A Agrotec é tecnologia, inovação e futuro, mas também identidade. Trazer a locomotiva para o centro das atenções é valorizar nossa história e aproximar a população desse símbolo de Porto Velho”.
O secretário da Semtel, Paulo Moraes, ressaltou que a presença da locomotiva também fortalece o turismo. “A EFMM é parte do nosso roteiro histórico. Trazer a locomotiva para a Agrotec amplia o acesso ao patrimônio e reforça o trabalho da Semtel na promoção turística de Porto Velho”.
O prefeito Léo Moraes destacou a importância de aproximar o patrimônio da população. “Exibir a locomotiva é reconhecer nossa história e garantir que ela esteja presente nas ações de desenvolvimento. A Agrotec permite que mais pessoas conheçam esse capítulo da cidade”.
A Agrotec 2025 é promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semagric, com apoio da Semtel, Funcultural, ADPVH e SMCL.
