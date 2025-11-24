Locomotiva 18 terpa exibição aoa domingos na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

Publicada em 24/11/2025 às 11h51
O ar vibra antes mesmo que ela apareça. Um apito longo corta o silêncio, crianças se aproximam correndo e os mais antigos respiram fundo, como quem reconhece um velho amigo. O cheiro de óleo queimado, o rangido das rodas de ferro e a brisa quente do Madeira compõem uma sinfonia que só quem vive Porto Velho entende. Quando a Locomotiva 18 finalmente entra em movimento, o Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré se transforma em um cenário onde passado e presente caminham lado a lado.
Em mais uma exibição da Locomotiva 18, neste domingo (23), moradores e visitantes puderam contemplar a história viva. Entre as famílias, estava Eduardo, que há 20 anos escolheu Porto Velho para viver. Pai de três filhos portovelhenses, ele faz questão de ensinar às crianças o valor do patrimônio cultural da cidade. Com orgulho, contou: “Estamos muito felizes que o prefeito conseguiu reinaugurar o espaço. Viemos bastante aqui aproveitar o final da tarde. É muito interessante ver a locomotiva e o museu, e faço questão de ensinar meus filhos sobre o valor que tudo isso representa.”
Ensinamentos que Pietro já aprendeu com o pai. Apesar da pouca idade, ele chamou atenção pela maturidade, valorizando o patrimônio com um respeito que transcende gerações. “Foi emocionante, foi muito bom, porque é um patrimônio material aqui de Porto Velho. Eu achei muito emocionante. Com certeza, vou chamar meu pai para virmos nos próximos domingos”, reforçou Pietro.
Diferente dos irmãos, a pequena Arwen já se imaginava embarcando nessa aventura futuramente. Encantada com a locomotiva em movimento, compartilhou seu entusiasmo: “Ver a locomotiva me deixou muito feliz. Quando você olha pra locomotiva funcionando, dá vontade de passear nela.”
Não apenas Arwen, mas todos os portovelhenses sonham com o dia em que o passeio de trem voltará a circular plenamente, e esse momento está cada vez mais próximo. “O prefeito quer, quanto antes, fazer com que o passeio de trem volte efetivamente. Enquanto isso, vamos saboreando essas exibições, que agora serão realizadas rotineiramente aos domingos, às 17h, aqui no complexo. Ano que vem, já começaremos a trabalhar no projeto de revitalização da Locomotiva 50 e do trajeto de 8 km até Santo Antônio, para que, daqui a um ano, esse passeio de trem possa voltar em toda a sua grandeza e emoção”, explicou o secretário Aleks Palitot.
Em meio ao apito da locomotiva, o prefeito deixou que a emoção falasse mais alto. Ao olhar para as pessoas presentes, fez uma pausa, como quem volta no tempo, e compartilhou um pedaço da própria história: “Eu tive a oportunidade de tantas e tantas vezes ir até a igrejinha, todo final de ano. Papai me trazia também aqui com minha família uma vez por ano, e mais essa da escola, isso é maravilhoso. Essa memória afetiva, a construção de laços com a nossa cidade traz identidade e senso de cuidado, de proteção e de propriedade. A cidade nos pertence e pertence a toda a população”, relembrou.
À medida que o sol se despedia atrás das margens do Madeira, a Locomotiva 18 seguia firme, cortando o tempo e despertando memórias. Entre risos de crianças, olhares emocionados e histórias que renascem a cada apito, Porto Velho reafirma sua relação profunda com a ferrovia que marcou sua origem. E assim, domingo após domingo, a Madeira-Mamoré volta a pulsar, lembrando a todos que preservar a memória é também manter viva a alma da cidade.
