Laerte Gomes e vereador Neguinho Tancredópolis fortalecem parceria com novo recurso para produtores rurais de Alvorada do Oeste

Nesta semana, o deputado estadual Laerte Gomes (PSD), confirmou o empenho no valor de R$ 262.4000,00, fruto de emenda parlamentar de sua autoria em atendimento à solicitação do vereador Neguinho Tancredópolis, grande parceiro de trabalho do parlamentar.
O recurso será investido na Associação dos Produtores Rurais Boa Esperança (Aprube), entidade localizada em Alvorada do Oeste, na divisa com o município de Presidente Médici, e que fará a aquisição de um trator e um debulhador, equipamentos que vão fortalecer o trabalho dos produtores rurais e contribuir com o desenvolvimento da agricultura familiar.
“Essa conquista é fruto de uma parceria séria e comprometida com o desenvolvimento de Alvorada do Oeste. O vereador Neguinho é um parceiro incansável, sempre presente, nos levando as demandas da população, especialmente de Tancredópolis. Temos trabalhado juntos para garantir melhorias e resultados concretos para a comunidade”, destacou o deputado Laerte Gomes.
A parceria entre o deputado e o vereador já vem rendendo importantes benefícios para o município. Entre eles, está o recurso destinado por Laerte Gomes para obras de bloqueteamento nas ruas do distrito de Tancredópolis, além de outras ações que melhoram a infraestrutura e a qualidade de vida dos moradores.
Reconhecido como o deputado mais atuante no distrito de Tancredópolis, Laerte Gomes também se destaca como o parlamentar que mais investe recursos em Alvorada do Oeste, município onde foi prefeito por dois mandatos e que considera parte essencial de sua história.
“Alvorada é o lugar que me acolheu quando cheguei a Rondônia. Foi onde comecei minha trajetória política e onde construí grandes amizades. Continuo trabalhando com muito carinho e dedicação por essa terra que tanto me deu”, ressaltou o parlamentar.
Com mais essa ação, Laerte Gomes e o vereador Neguinho Tancredópolis reafirmam a parceria de trabalho que tem levado resultados reais para o campo e para toda a população de Alvorada do Oeste.
