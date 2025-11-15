Justiça Desportiva garante disciplina e cumprimento das normas durante o Joer 2025

Publicada em 15/11/2025 às 10h34
Durante a Fase Estadual Infantil dos Jogos Escolares de Rondônia (Joer), realizada de 3 a 13 de novembro em Cacoal, o Tribunal de Justiça Desportiva do Estado de Rondônia (TJD/RO) atuou diariamente para assegurar o cumprimento das normas, a disciplina e o respeito ao fair play (tratamento imparcial) em todas as modalidades. Assim como ocorreu nas etapas Estadual Juvenil e Estadual Paraolímpica, realizadas anteriormente neste ano, o tribunal esteve presente em toda a estrutura competitiva, acompanhando integralmente o calendário das fases promovidas pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc). A presença do órgão garantiu respostas rápidas a denúncias, análise de infrações e orientação às delegações participantes.
Previsto na Lei Complementar nº 775/2014 e no Código Rondoniense de Justiça e Disciplina Desportiva, o TJD/RO contou com auditores, procuradores desportivos, defensores e secretário-geral na etapa estadual. O tribunal acompanhou ocorrências referentes a irregularidades de uniforme, W.O., condutas antidesportivas, ausência de identificação oficial e descumprimento de determinações da Comissão Organizadora, mantendo comunicação formal por meio de boletins e intimações documentadas.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha ressaltou que o trabalho da justiça desportiva fortalece a credibilidade da competição. A presença do TJD assegura que cada partida seja conduzida com justiça, fortalecendo os valores de respeito e responsabilidade que caminham junto com o esporte escolar.”
A presidente do TJD, Simone Vincentin destacou que o órgão tem ampliado sua atuação preventiva ao longo das últimas edições. “Nos últimos anos intensificamos o trabalho de orientação antes e durante as competições, reforçando com as delegações os procedimentos obrigatórios e os critérios disciplinares. Isso tem reduzido o número de ocorrências graves e contribuído para que os estudantes compreendam a importância da responsabilidade e do comportamento ético no esporte. Nosso objetivo é garantir um ambiente seguro, organizado e educativo, alinhado à proposta pedagógica do Joer”.
A secretária da Seduc, Albaniza Oliveira enfatizou que o cumprimento das regras é parte central da formação dos estudantes-atletas. “A atuação disciplinar garante igualdade de condições a todos os participantes e reforça o caráter educativo dos Jogos Escolares”.
INSTÂNCIA MÁXIMA
Criado para atuar como instância máxima da justiça desportiva escolar no âmbito administrativo, o TJD/RO julga representações, denúncias e recursos apresentados durante as competições. Sua participação no Joer contribui para a manutenção da ordem, da ética e da integridade, pilares essenciais para o desenvolvimento esportivo e formativo dos estudantes.
O gerente de esporte escolar da Seduc, Marcelo Araújo ressaltou que a presença do TJD fortalece a segurança e a transparência das competições. “O tribunal é fundamental para que todas as etapas das competições sejam realizadas com regularidade e que decisões disciplinares sejam tomadas com isenção, garantindo condições iguais às equipes e resguardando o andamento das modalidades.
